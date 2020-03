VIDEO RELACIONADO – Minsal confirma que Chile pasó a fase 3 (03:11)

El Ministerio de Salud decretó que la propagación del COVID-19 en Chile se encuentra en fase tres, lo cual significa que la persona que contraiga el virus, no viajó al extranjero y no ha tenido contacto con alguna persona infectada.

En conversación con CNN Chile, la vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Infectología, doctora Claudia Cortés, comentó sobre las medidas fundamentales que debemos tener para aplanar la curva de propagación de la pandemia.

“Es fundamental que la gente que tiene indicación de aislamiento, lo cumpla, se quede en su casa, estas no son vacaciones”, aseguró la infectóloga.

Además, aseguró estar preocupada por las personas que llegaron de países con contagios y no respetaron la cuarentena, esto, según ella, porque en “Chile no se está fiscalizando”.

Cortés afirmó que “no sirve de nada la gente que viene llegando de Italia, España, Francia, se vayan a pasear al mall, se tomen fotos para el Instagram”.

En esta línea, detalló que los jóvenes que no tienen enfermedades graves “pueden estar asintomáticos, pero transmitiendo la infección a otras personas y esto va a hacer que ocurra el desastre que hay en Italia y en España”.

En estos países, si bien se decretó cuarentena, no se respetó completamente y, aunque faltaron a sus lugares de estudios y/o trabajo, continuaron con su vida como si estuviesen “de vacaciones”. Actualmente, Italia tiene al rededor de 25 mil infectados y España 8 mil.

Por lo mismo, según Cortés, “no son vacaciones, no es para salir al cine, no es para salir a jugar una pichanga, no es para invitar a los amigos a la casa a un asado. Lo que tenemos que hacer es que la gente se quede en su domicilio“.

La importancia del aislamiento social

La infectóloga es clara: “si disminuimos significativamente la circulación en la vía pública, es mucho más difícil transmitir el virus. Si yo estornudo voy a contagiar al menos a cuatro personas que estén alrededor mío si no tomo las medidas de precaución de taparme la boca con el brazo y lavarme las manos”.

Para la especialista, el gran problema del COVID-19 es que “si todos nos enfermamos simultáneamente, que es lo que tenemos que tratar de evitar bajando la curva de progresión, el porcentaje de gente que va a necesitar cuidados intensivos y camas y ventiladores mecánicos va a ser muy alto y no hay recursos para suplir esta necesidad”.

Durante cada invierno en el país existe una “saturación del sistema de unidades críticas sólo con la presencia de influenza y virus respiratorios, ahora le estamos agregando un virus más y que va a ser imposible que dar a basto“, consignó.

Además, aseveró que las medidas de cuarentena son necesarias para enlentecer la velocidad en que el virus está atacando a la población y “es muy probable que no podamos frenarlo, lo que buscamos no es detenerlo, es que sea más lento y así exista una capacidad de respuesta hospitalaria”.

Asimismo, la infectóloga hace un llamado a las personas: “aquí nos están pidiendo algo súper fácil: quédate en tu casa, lee, juega, ve tele, estudia, trabaja, pero en tu casa. No se está pidiendo nada muy complejo”.

Fiscalizar la cuarentena

En febrero, se decretó alerta sanitaria por el coronavirus y el Ejecutivo aseguró que fiscalizarían a quienes llegaban a Chile desde países con casos de COVID-19.

¿Se ha cumplido? La infectóloga dice que “en Chile no se está fiscalizando, no se está controlando, no se está llamando ni siquiera telefónicamente o se está haciendo de forma muy parcial, para saber si la gente está cumpliendo el aislamiento. En otras partes se está penando en forma muy importante económicamente a gente que no cumple la medida”.

Cortés dice que para una correcta fiscalización de la cuarentena se necesita un presupuesto y así contar con un “ejército de fiscalizadores que vean que efectivamente se está cumpliendo el aislamiento en los domicilios”.

Finalmente, hizo un llamado para “dejar atrás el egoísmo, hay que pensar que son nuestros papás, abuelos, quienes pueden verse afectados y pueden morir por esta enfermedad. Hay que mantener una visión país, de comunidad no de individuos, tú cuidas al resto quedándote en tu casa”.

Medidas del gobierno

