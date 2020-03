Una gran cantidad de universidades han decidido suspender sus clases debido al riesgo de contagio por coronavirus.

La más reciente es la Universidad de Valparaíso, que a través de sus redes sociales aseguró que sus clases de pregrado, postgrado y educación continua (que se realice de forma presencial) entre el lunes 16 y viernes 20 de marzo en el campus San Felipe y Santiago.

Con la expansión del Covid-19, el protocolo del Ministerio de Educación sostiene que se debe decretar cuarentena po 14 días a los establecimientos que presenten más de un caso de contagio.

Además cabe recordar que el Ministerio de Salud confirmó que Chile entró en fase 3, ya que no es posible determinar la trazabilidad de los nuevos casos confirmados.

Entre las medidas que han determinado, está que los pasajeros que arriben a Chile desde Irán, China, Corea, Japón, Francia y Alemania, como también aquellos que provienen de España e Italia, deberán estar en cuarentena.

Asimismo, prohibieron la recalada de diferentes cruceros a lo largo de todos los puertos chilenos a partir de este domingo.

A la vez, la Seremi de Salud aseguró que la localidad de Caleta Tortel en la Región de Aysén está en cuarentena por 14 días como medida de prevención, ya que un pasajero proveniente de un crucero arrojó positivo a Covid-19.

Atendido el inicio de la fase 3 del COV19, a fin de prevenir la propagación de esta epidemia, y en el uso de mis facultades, he instruido se suspendan las clases a partir del lunes, inicialmente por el término de 15 días. Rogamos la colaboración y comprensión de todos y todas.

Con el equipo de la CDS decidimos no abrir nuestros colegios y realizar clases on line hasta el 15 de abril. Trabajaremos en @Muni_provi para que nuestros pequeños y jóvenes no pierdan sus materias y puedan estudiar desde sus casas sin arriesgarlos a un contagio del #COVIDー19 pic.twitter.com/PFom3LNyGQ

