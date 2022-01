Tras la polémica surgida por la cuarentena preventiva de toda la bancada del Partido Socialista (PS) en el Congreso Nacional, debido a que la diputada Jenny Álvarez se contagió de COVID-19 y se descubrió que no tenía su esquema de vacunación completo, la parlamentaria compartió sus argumentos y defendió su decisión de no inocularse.

En conversación con Las Últimas Noticias, Álvarez expresó que no se considera antivacunas, pero que existen “otros tratamientos” contra la enfermedad.

“Yo soy provacuna, no soy contraria a las vacunas. Pero las vacunas evitan enfermedades y evitan contagios y erradican las enfermedades, pero resulta que la gente está cansada de que llevemos tres dosis y que nos sigamos contagiando y sigue falleciendo gente. Además que hay efectos adversos en personas de alto riesgo. Esta mal llamada vacuna está actuando como un tratamiento preventivo. Tal vez evita que te mueras y evita que llegues grave al hospital, pero hay otros tratamientos más”, expresó.

En ese sentido, apuntó contra el Pase de Movilidad, aseverando que este genera una “falsa sensación de seguridad”.

“La gente se cree inmune al virus por eso. Sin embargo, eso es totalmente peligroso, ya vimos lo que ocurrió en el Congreso. Una colega mía contagió a dos colegas más. Tenemos una gran cantidad de contagios diarios y el 90% de las personas están vacunadas, ¿cómo es posible eso? El Ministerio de Salud tiene que tomar medidas urgentes para terminar con el Pase de Movilidad, que crea una sensación de falsa seguridad”, dijo.

Si bien aseguró no estar a favor ni en contra de esta medida, expresó que las personas con el Pase de Movilidad tienen “chipe libre”.

“Hoy día está claro que la gente se desplaza muy segura por la ciudad y se está contagiando en los restonares y en todas partes porque tiene chipe libre. Yo no contagié a nadie porque almorcé con mi bancada con mascarilla y además guardamos la distancia correspondiente y teníamos alcohol gel. Esa es una medida más efectiva y quedó demostrado porque, a pesar de que no tengo mi esquema de vacunación, no contagié a nadie. No así con mis colegas”, expresó.

Además, comentó que “la gente vacunada también se está contagiando y se está muriendo. No digo que no ayude, ha ayudado pero no al 100%. Las personas que han contraído el virus adquieren inmunidad. Es algo comprobado. Yo ya tengo inmunidad al estar contagiada”.

Finalmente, sostuvo que se deben establecer “medidas más estrictas”. “Se tienen que tomar medidas como mantener el distanciamiento, evitar las reuniones masivas, que es todo lo que yo he hecho en este tiempo porque no quería contagiarme. Se tienen que poner medidas estrictas, pero también poner ojo en el Pase de Movilidad. En los restoranes solo por tener Pase de Movilidad pueden entrar. Se tienen que informar bien, no exigir a las personas el Pase de Movilidad siendo que nos seguimos contagiando”, dijo.

