El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados adelantó que cambiarán el trabajo legislativo de este martes, donde no se votarán los proyectos. "Vamos hacer la discusión de los proyectos del día martes como estaba establecido, pero no los vamos a votar ese día para no alterar el quórum y lo vamos hacer el día miércoles. Así podemos seguir realizando nuestro trabajo legislativo", anticipó.