Una jornada crítica es la que sufrió anoche el Hospital San José, ubicado en la comuna de Independencia, a raíz de la crisis sanitaria derivada del COVID-19.

De acuerdo al relato de los familiares de distintos pacientes, la unidad de cuidados intensivos del recinto ya no da abasto para la demanda que está recibiendo.

En conversación con CHV Noticias y CNN Chile, Cheryl Muñoz, cuya madre de 81 años está a la espera de ser atendida, señaló que “hay una especie de filtro para llegar a la UCI”.

“Los pasan a una especie de carpa de campaña, los que logran resistir llegan a la fase 2 donde reciben oxígeno y los que resisten pasan a la UCI”, dijo.

La mujer señaló que “la gente que trabaja en el hospital hace todo el esfuerzo humanamente posible”, sin embargo “el problema que hay en este hospital es la falta de recursos”. “Faltan camillas, oxígeno, bombas”, detalló.

“Le imploro al gobierno que salve la vida de mi madre, no se está dando prioridad a los adultos mayores, los están dejando que mueran. Es la falta de recursos la que está matando al pueblo de Chile“, agregó.

En la misma línea, otro familiar de un paciente relató que “la gente aquí está sufriendo y nadie se da cuenta”.

“Después de estabilizarlos los tiran a la carpa 2 y después tiene que esperar 3 ó 4 días para poder entrar a la UCI. No hay técnicos, no hay enfermeros. Están enfermos, está cuestión no se soporta”, relató.