El nombre de Pedro Barraza Cuadra (64) quizás no le suena mucho, pero probablemente en más de una ocasión ha escuchado su voz en alguna celebración de Fiestas Patrias o Año Nuevo, pues hace 22 años se desempeña como vocalista oficial del reconocido grupo nacional Los Viking’s 5, al cual se integró tras el fallecimiento del líder y cantante original de la banda, Onofre “Chagua” Núñez.

El intérprete de cumbias como De Coquimbo soy y Boquita de caramelo asumió el desafío de postular a la Convención Constitucional con el objetivo de representar a las artes y la cultura del distrito 5, que incluye a todas las comunas de la Región de Coquimbo.

Pedro figura como candidato independiente con un cupo de la Democracia Cristiana (DC). Sin embargo, recalca que no pertenece a ningún partido político. En conversación con CNN Chile, el artista comenta que su candidatura no surgió precisamente por su reconocimiento musical, sino que por la labor social que ha desarrollado con sus vecinos del barrio 8 de Marzo de la Parte Alta de Coquimbo.



“Esto nació a raíz de unas ollas comunes que soy parte y de verdad no había querido que esto nunca se supiera. Esa es mi labor social hace muchos años. Más de 30 años que vivo en el cerro, en la parte donde vivo es muy muy pobre, piso de tierra todavía en el sector. Tenía unas ollitas solidarias, que se filtró por ahí mi nombre, y una amiga de Iquique me inyectó este virus, entonces le dije que no sé qué haría. Yo jamás he sido político, nunca he visto el color político para ayudar a alguien, y si de eso se trata, ayudo igual a la gente”, señala.

Representar al gremio cultural

Sumado a lo anterior, la situación crítica que vive el rubro de las artes y el espectáculo debido a la crisis sanitaria, también influyó en tomar la decisión de postularse al órgano que redactará la nueva Constitución. “Nos tocó bien fuerte a los músicos el efecto pandemia y ver en la soledad profunda en que quedamos los músicos, porque de verdad después de ganar un fin de semana $800 mil, $900 mil hasta $1 millón, quedé a ganar ni uno“, detalla.

“Pidiendo ayuda, bonos y todas esas cosas, se darán cuenta que nosotros los músicos no tenemos derecho a ninguna cuestión por no estar cotizando y cotizar solamente cuando tienes plata. Hace un año que no cotizo y tampoco califico para un bono, y esa fue la razón más grande por la que me decidí a dar este paso”, agregó.

—¿Cuáles cree que usted que son las mayores urgencias en la Región de Coquimbo para que sean consideradas en la nueva Constitución?

—Por mi sector, que son los músicos, artistas, tramoyas, iluminadores, asistentes de sonido, ingenieros en sonido y todo ese rubro que tiene que ver con el escenario, una seguridad social, que tengamos seguridad social los músicos y artistas, ese es mi mayor anhelo. Me da un poco de miedo esto de los 2/3, porque yo no soy político, no entiendo de política y todo lo he aprendido en este mes que he estado metido en esta cuestión y puedo decir que entre más voy conociendo, más asco me da la política. Que quede asegurado la cultura y las artes, y si me van a recordar alguna vez, que sea como el cantante de Los Viking’s 5 y como la persona que hizo algo por los músicos, no solamente de Coquimbo, sino que también de Chile.

Apoyo de la DC

“Yo no sé qué es eso, no tengo idea qué es la Democracia Cristiana, lo que sí sé es que soy un cristiano. Yo soy un cristiano evangélico, he vivido con otras normas”, comenta Barraza al ser consultado sobre el partido que respalda su candidatura.

El músico cuenta que llegó a la DC luego que una amiga de Iquique le sugiriera postular como concejal, propuesta que en primera instancia rechazó. Posteriormente, recibió el llamado de Héctor Gárate, presidente nacional de la Juventud DC, quien le propuso un cupo como constituyente. “Dije ‘ya po’ y de ahí me mandó a Daniela Velásquez (ex presidenta regional de la DC)”, con quien concretó la postulación.

Sin embargo, le dejó en claro su molestia: “Le dije que lo único que me molestaba es esto: ‘DC’. Me hace ruido, porque yo no soy político y lo primero que me va a decir la gente por qué por la DC, y estudiando acerca del partido, me identifico bastante con ellos, pero no por la democracia, sino por lo cristiano”.

“En mis fotos saqué todo lo que tenga que ver con la Democracia Cristiana. Vamos de frente, sí, me apoya la DC, pero yo soy independiente, no tengo sus pensamientos, sí pienso algunas cositas como ellos“, añadió.

—¿Y qué cosas piensa como la DC?

—El derecho a la familia que es lo primordial, creer en Dios. Una vez me preguntaron qué es lo que me gustaría que estuviera en la Constitución y les dije: qué más quisiera yo escribir una nueva Constitución en base a los 10 mandamientos. Es que en los 10 mandamientos del éxodo 20 dice las cosas que Dios aborrece. Hay un versículo en la Biblia que dice “seis cosas aborrece jehová, más siete son abominación, las que derraman sangre inocente”. ¿Qué crees que está hablando ahí? Yo no sé cómo la gente puede estar hablando de aborto, cómo pueden decir que hacerse un aborto no es un crimen, no sé cómo entender esa parte.

Contra el aborto, identidad de género y la adopción homoparental

“¡En qué mente cabe eso!”, expresa el cantante, manifestando su descontento con iniciativas como el aborto libre y los derechos de la comunidad LGBTQ+, entre ellos la identidad de género, la adopción homoparental y el matrimonio entre personas del mismo sexo.

—¿Es consciente que el aborto libre será uno de los temas que sí o sí se discutirán en la convención?

—Se va a discutir y como digo, mi temor más grande de estar sentado frente a toda esa gente es el 2/3. Te lo doy firmado, que esta cuestión va a ser arreglada de tal forma que en ese montón de gente va a estar ese 2/3 en contra. Ahora he estado viendo noticias, me informo, descargo artículos, leyendo y cada vez que me entero más cosas de mi país, pucha que me da asco.



—¿Qué le da asco?

—Por ejemplo, eso del idioma inclusivo para los niños, niñas y niñes, en Dios espero que eso no se dé porque, ¿qué va a ser de mis nietos? Yo ya no tengo guaguas, pero tengo nietos, y cómo pueden confundir tanto a un niño diciéndole que no es niño, que si quiere puede ser niña. ¡¿Wn qué mente cabe eso?!.

—Si es así, entonces, ¿también se opone al matrimonio y la adopción homoparental?

—¿Qué crees tú? Yo me rijo por la palabra de Dios y dice: hombre y mujer los creó, no dijo hombre con hombre o mujer con mujer. Ese hombre y mujer los creó, únanse la mujer a su marido y tengan hijos. ¿Cómo van a tener hijos una pareja desigual?

—¿Usted cree que puede ser perjudicial para un niño o niña?

—Yo creo, porque me pongo en el siguiente plan: un niño con dos papás o un niño con dos mamás, ¡¿qué es eso?! No sé si estaré muy equivocado, tan errado en mi forma de pensar, ¿estaré muy viejo? (…) Si voy a estar allá, escuchando a personas solamente exponiendo sus cosas y los que pensamos de esta forma, estaremos metido en el 1/3, es bien poco lo que se va a hacer con la Constitución. La idea es que se mejore, no que se malogre.