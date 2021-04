Es un nuevo desafío que espera asumir luego de retirarse de su carrera política. Ejerció como diputada entre 1994 y 1998, y se desempeñó como ministra de Educación durante el gobierno del ex presidente Ricardo Lagos entre el 2000 y 2003. Y así como su padre encabezó la transición hacia la democracia, ahora Mariana Aylwin espera también ser parte de la historia del país con la redacción de la nueva Constitución.

La profesora de Historia, Geografía y Educación Cívica, mediante una candidatura independiente en lista Independientes por Chile, busca representar al distrito 11 -La Reina, Peñalolén, Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea- en la Convención Constitucional.

Y sus planteamientos, según consigna su sitio web, se basan en tres focos principales: fortalecer la democracia, fortalecer la presencia y calidad del Estado donde haya más vulnerabilidad, y establecer una institucionalidad que promueva el crecimiento económico, emprendimientos e innovación.

Convención Constitucional: Hoja en blanco y quórum

“No hay una propuesta específica, sino que fundamentalmente el objetivo para mí, de tener una nueva Constitución, tiene que ver con una reformulación del poder en la sociedad“.

Así planteó Mariana Aylwin su principal lineamiento para la Carta Magna. En conversación con CNN Chile, explicó que esto se traduce en “cómo se fortalece la democracia: con una nueva institucionalidad que sea legítima y que los chilenos y chilenas respeten, con una institucionalidad que una y que distribuya el poder en las regiones territorialmente, con mayor inclusión de los pueblos indígenas y mujeres, y un equilibrio entre el Poder Legislativo y Ejecutivo de manera que haya gobernabilidad en Chile“.

Pero lo anterior, de acuerdo con lo que indicó, no se traduciría en redactar la Constitución mediante el método denominado como “hoja en blanco”, porque “en rigor no existe”, aseguró.

“Por una parte, la reforma constitucional que permite hacer una nueva Constitución establece unos mínimos que ya quedaron. Como, por ejemplo, que Chile es una República democrática, o que los tratados internacionales y convenios se respetarán, y ahí hay muchos elementos que ya forman parte de una nueva Constitución”.

A esto se suma de que “en la gran mayoría de las constituciones del mundo, de alguna manera definen las libertades individuales, las libertades políticas. Y creo que muchos de esos, que son derechos que ha conseguido la humanidad en los últimos siglos, van a quedar”.

Por contraparte, declaró: “hay cosas de esta Constitución que van a ser cuestionadas y algunas creo que serán modificadas seguramente. Y estoy de acuerdo en muchas que se modifiquen, pero sobre todo que en se cree una institucionalidad nueva basada en nuestra tradición democrática para dar gobernabilidad al país“.

En cuanto a las cosas que sí modificaría, apuntó al “sistema político, sistema electoral e incorporaría con derechos a los pueblos indígenas”. Y lo que mantendría, “es un régimen presidencial atenuado, que permita una mayor colaboración con el Poder Legislativo, mantendría la iniciativa de gasto del presidente de la República y también mantendría la autonomía del Banco Central“.

Finalmente, y en cuanto a su eventual participación en la Convención Constitucional, la candidata se refirió al reglamento que establece un quórum de 2/3. Según dijo, este “no puede ser modificado, porque forma parte del acuerdo del 15 de noviembre. Se acordó ahí, y es un quórum que fue respaldado en un plebiscito por el 80%. Entonces creo que ese no es un tema debatible, y si así fuera, no lo sería en el reglamento de la constituyente, sino que tendría que hacerlo este parlamento en una reforma constitucional”.

“Creo en un Estado unitario”

Dentro del fortalecimiento a la democracia que Mariana Aylwin estipula como directriz de su candidatura, contempla -tal como señaló anteriormente- la inclusión de los pueblos indígenas.

—¿Es partidaria de establecer un Estado Plurinacional?

—Depende cómo se entiendan esos conceptos. Porque si se entiende como un gobierno propio de los pueblos indígenas, no estoy de acuerdo con eso. Si se entiende con participación en el parlamento, con representación propia en instancias de decisión, eso es distinto. Prefiero decir que creo en la inclusión, creo que tienen que tener representación en el parlamento, que me alegro que la Constitución incorpore escaños para los pueblos originarios. Y creo que tienen que tener respeto y cierta autonomía también en espacios que son propios para el desarrollo de su cultura. Pero de ahí a que ellos formen una nación dentro de la nación chilena, no. Yo creo en un estado unitario que integre a todos.

—¿En la nueva Constitución, debería mantenerse el rol de subsidiariedad del Estado?

—Yo creo en un Estado presente, fuerte, efectivo, que garantice el interés común y no solo los intereses sectoriales, y que garantice los derechos esenciales de las personas, también derechos sociales. Pero no necesariamente siendo el proveedor. Hay sectores donde la cooperación público-privada es y ha sido una realidad siempre, y ha sido efectiva. Como por ejemplo en educación. Y también, por ejemplo, nosotros no tendríamos la infraestructura sanitaria que hoy día tenemos si hubiera dependido solo del Estado la construcción de la misma y no hubiera podido hacer concesiones.

Participación ciudadana

Otro de sus planteamientos, como parte del fortalecimiento a la democracia aborda el garantizar una participación ciudadana. Pero no solo una vez que esté vigente la nueva Carta Magna, sino además durante la redacción de la misma.

Al respecto, aseveró que para este propósito “hay muchas maneras, y creo que también hay que ver cómo lo han hecho otros países. Hay formas distintas y variadas, hoy día también existen los medios digitales a través de los cuales tendrá que encontrarse formas efectivas de participación de la sociedad”.

Sin embargo, aclaró, “lo que no creo es en asambleas paralelas que tomen decisiones que obliguen a la constituyente. Eso creo que hay que evitarlo, porque la Convención Constitucional es la instancia para redactar la nueva Constitución, obviamente con participación de la ciudadanía con consultas y con muchas escuchas. Pero tiene que ser de manera que represente un aporte y no coarte las decisiones de la constituyente que va a ser elegida democráticamente por todo el país”.

Tribunal Constitucional

Por último, y ante la contingencia del proyecto del tercer retiro de fondos previsionales que finalmente fue aprobado por el Congreso durante la jornada del jueves 22 de abril, la candidata independiente se refirió al requerimiento enviado por el presidente Sebastián Piñera al Tribunal Constitucional (TC) para frenar esta reforma.

En cuanto a la labor de este organismo, Aylwin indicó que “creo que tiene que existir un Tribunal Constitucional, pero que hay que hacer modificaciones. El TC también está pasando por una crisis, pero no porque esté pasando por una crisis no hay que cumplir con las reglas del juego”.

“Me parece que el presidente debió haber recurrido al tribunal la primera vez, la segunda vez y la tercera vez, porque la forma en la que se ha legislado, independiente del mérito que tenga, ha sido torciéndole el sentido a la ley y a la iniciativa que hoy día tiene el presidente de la República para estos temas y también para reformar la Constitución”.

Por tanto, según consideró, este proyecto del 10% “se ha hecho de una forma que no respeta la Constitución, el estado de derecho que tenemos. Puede no gustarnos, pero mientras exista hay que respetarlo y habrá que buscar otras fórmulas”.

“Creo que el presidente, aunque sea muy controvertido el tema, está cumpliendo la ley si envía esta iniciativa a la revisión del Tribunal Constitucional después que haya sido aprobada”, sentenció.