Karen Heyne (49) es una de las candidatas independientes invitadas por RN a integrar la lista Vamos por Chile en el distrito 2, en la Región de Tarapacá, para la elección de constituyentes. Aunque aclara que no tiene ninguna vínculo con el partido, se define de derecha.

Heyne es abogada, comunicadora radial y ha sido docente durante cinco años en carreras relacionadas con el trabajo social. Dice que los temas en que ha trabajado toda su vida, como pensiones y educación, son justo los que marcaron la agenda del estallido social.

En entrevista con CNN Chile, la candidata explica por qué decidió asumir el desafío de intentar llegar a la Convención Constitucional y cuáles son los ideales que busca defender.

Derechos LGBT y despenalización del aborto

Heyne va con ideas definidas en su programa. Aunque se define de derecha, está a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo, la adopción homoparental y la despenalización del aborto.

Es la equidad de género una de las áreas en las que más hace hincapié. Exige que las mujeres tengan las mismas oportunidades “en cuanto al trabajo, el respeto, las oportunidades, optar a direcciones de empresas y en cargos públicos”.

Su principio Nº1 es la libertad. “No el libertinaje”, aclara, sino que “la libertad para optar, para elegir, para poder nosotros en nuestro mismo Estado ver qué tipo de trabajos podríamos realizar”.

Entre sus ideas propone “eliminar una gran cantidad de personeros que no son necesarios en el aparato estatal”, optando, por ejemplo, por un sistema unicameral.

También plantea eliminar ciertas embajadas situadas en “lugares donde no corresponde, donde no hay problemas de guerras entre los países”. Argumenta que “hoy día con la pandemia se dio una clara visión de que se puede hacer un montón de tramitaciones vía zoom. El Estado gasta demasiado dinero mandando personas fuera del país y que en realidad no hacen ninguna labor que realmente a todos los chilenos nos beneficie“.

Pena de muerte

Heyne es una de las partidarias de la controvertida moción de reponer la pena de muerte, una demanda que resurgió tras mediáticos casos como el de Ámbar Cornejo, la adolescente de 16 años en cuyo asesinato el principal sospechoso es Hugo Bustamante, un sujeto que había sido condenado a 25 años de prisión por un doble homicidio y que gozaba de libertad condicional desde 2016.

Según la encuesta Pulso Ciudadano de agosto de 2020, 66,9% está está de acuerdo o muy de acuerdo con que se restablezca la pena de muerte.

La abogada detalla que ella la repondría para los “delitos graves de conmoción social, como femicidios, abusos sexuales, tortura hacia los niños, narcotráfico, etc. Creo que debería ser la pena máxima que debería tener nuestro país“.

Aclara que es consciente de que la tasa de errores del sistema chileno podría incurrir en condenas para personas inocentes y, por lo mismo, plantea “reestructurar el Poder Judicial y todo el aparataje estatal modernizarlo, porque si bien es cierto hay muchos errores que pueden desencadenar en alguna sentencia equivocada, es porque en el proceso, en la investigación que se lleva tanto en la Fiscalía y en el mismo defensor que no aporta con los medios que corresponden, el trabajo no está bien hecho”.

–¿Por qué los habitantes del distrito 2 deberían votar por usted y no por sus contrincantes?

–Porque tengo una experiencia en todo lo que la gente necesita hoy día en cuanto al área de las pensiones, de la salud, de la educación. Porque no soy de la casta política, no he ocupado nunca un cargo político, ni tampoco dentro del Gobierno. Porque la gente está aburrida de tener personas que han estado dentro de los cargos y no han hecho nada. Tampoco vengo de altos cargos de ninguna especie de empresa privada ni públicas. Siempre he sido independiente y sé el sentir de la gente, sé lo que necesita.