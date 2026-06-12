Mario Desbordes, exmilitante de RN: “Espero que Chile Vamos recapacite y se pliegue a la acusación contra Grau. Creo que están cometiendo un error”

El exmilitante de Renovación Nacional, Mario Desbordes, abordó en CNN Prime la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, por eventuales irregularidades, inconsistencias y una supuesta manipulación en los informes financieros y los cálculos de deuda pública durante su gestión.

A su juicio, enfatizó que el gobierno saliente dejó al país “en la peor situación fiscal de los últimos treinta años” y también hizo un llamado a su exalianza, conformada por los partidos Unión Demócrata Independiente, Renovación Nacional, y Evópoli.

“Espero que los parlamentarios de Chile Vamos recapaciten y se plieguen a la acusación contra Grau. Ojalá recapaciten. Creo que están cometiendo un error tremendo. Objetivamente, Grau, en el periodo anterior, cometió errores y también infracciones que ameritan la acusación”, argumentó.

Por tanto, afirmó que el libelo acusatorio ingresado por el Partido Nacional Libertario, Republicanos, el Partido de la Gente y el Partido Social Cristiano tiene “sustento absoluto”. Respecto al argumento de que se perderán votos en la discusión de la megarreforma que actualmente se debate en el Senado, sostuvo que dicha tesis no es viable.

“Nadie de los que defienden a Grau va a poner un voto en la reforma, ni uno. No pierden un solo voto, cero”, agregó.

¿En qué está la acusación constitucional contra Nicolás Grau?

Este viernes, el exjefe de la billetera fiscal, Nicolás Grau, fue notificado formalmente de la acusación constitucional presentada en su contra. Según la normativa, tendrá hasta el 22 de junio para asistir a la comisión revisora y realizar de manera presencial su defensa, o bien enviar su respuesta respecto al libelo acusatorio.