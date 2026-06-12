Hacienda trabaja en medidas de adaptabilidad laboral y abre la puerta a flexibilizar aplicación de Ley 40 Horas

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, reveló que el Gobierno trabaja en medidas que “van dirigidas a la adaptabilidad laboral” y mencionó entre ellas una posible flexibilización en la aplicación de la Ley de 40 Horas.

“Hay iniciativas de ley que el ministro del Trabajo está viendo y que va a proponer próximamente; son medidas que van dirigidas a la adaptabilidad laboral, el mercado está reclamando fuertemente por eso”, sostuvo en conversación con Diario Financiero.

En esa línea, abordó una posible flexibilización en la aplicación de la Ley de 40 Horas: “Una de las medidas que es muy natural que se piense es en las 40 horas; la pregunta es cómo se miden, si las miden en un mes o las miden en un año”.

Al respecto, explicó que “hay muchos países desarrollados que tienen un régimen de 40 horas, pero lo miden en el promedio anual, y eso permite mayor adaptabilidad en las actividades que son temporales, como el turismo, la agrícola, etcétera”.

Asimismo, el secretario de Estado indicó que desde el Ejecutivo están evaluando medidas sobre la polifuncionalidad de los trabajadores.

“Hay una serie de otras cosas en materia de adaptabilidad laboral; la polifuncionalidad es otro tema. Todo esto ha estado sobre el tapete en la discusión por mucho tiempo entre los economistas especialistas en el tema, el ministro es un experto en esto, y vamos a tener prontamente también una propuesta en esa línea”, añadió.

Reforma al mercado de capitales

Quiroz adelantó que el Gobierno también presentará una reforma para el mercado de capitales: “Desde Hacienda también va a venir una segunda propuesta en mercado de capitales, que yo creo que es un tema pendiente. Chile tiene tremendas posibilidades de hacer ese desarrollo”.

Además, reveló que presentarán otra promesa de campaña del presidente José Antonio Kast respecto a la exportación de servicios no tradicionales.

“También tenemos una propuesta que no sabemos cuánto la vamos a adelantar, porque había algunas indicaciones en el mismo proyecto actual, o si la vamos a poner después, pero es algo que también dijimos durante el periodo de campaña, que es la promoción de la exportación de servicios no tradicionales, especialmente los basados en el conocimiento“, detalló.

Finalmente, agregó que “ese es un tema muy potente, es una decisión de transformación productiva; hoy día estamos exportando 3.000 millones de dólares en esos servicios, están muy invisibilizados, y esa es un área que también vamos a crear”.