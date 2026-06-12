Disputa por la ampliación de la cárcel de Santiago: Desbordes cree que ganará en tribunales y recomienda a Rabat preparar un “plan B”

El alcalde Mario Desbordes abordó en CNN Prime la controversia que ha generado la ampliación de la cárcel de Santiago ante la situación de hacinamiento que enfrentan las personas privadas de libertad.

Consultado por el periodista Ivo Goic sobre por qué, a su juicio, la comuna de Santiago debería quedar fuera de las opciones para nuevos recintos penitenciarios, el jefe comunal respondió: “Es que el tema es al revés. El ministerio está haciendo una excepción con Santiago. Lo hizo el gobierno anterior, yo no he cambiado de opinión. Yo detesto al político que porque cambió el gobierno se da vuelta la chaqueta y cambia de opinión, y vamos acomodándonos”.

En ese contexto, sostuvo que sobre esta materia ingresó una demanda de nulidad de derecho público durante la administración de Gabriel Boric. En ese entonces, aseguró que sostuvo diferentes conversaciones y discusiones con el entonces ministro de Justicia, Jaime Gajardo. De hecho, confidenció que mantenía diálogos más fluidos que con el actual titular de la cartera, Fernando Rabat.

“La regla general es que los penales estén fuera de las zonas urbanas. Esa es una política que instaló una estupenda ministra de Justicia, que fue Soledad Alvear“, sostuvo, y subrayó: “En el caso de Santiago nos quieren imponer una excepción a la regla. Luego, técnicamente, ¿corresponde entonces hacer una cárcel en el casco histórico? No corresponde. Lo normal es hacerla afuera y existen lugares”.

Por tanto, a su juicio, lo que propone el actual ministro de Justicia es erróneo, puesto que no se trata de una ampliación, sino de una construcción distinta.

“¿Cómo va a ser una ampliación si no es el mismo terreno? Son terrenos distintos, con roles distintos ante Impuestos Internos, etcétera. ¿Por qué hago este énfasis? Porque si es una cárcel nueva, que es lo que nosotros sostenemos, y es también lo que señaló el Gobierno Regional, el proceso es completamente distinto. Entonces, yo le recomendaría al Ministerio de Justicia que empiece a preparar el plan B”, planteó.

En esa línea, deslizó una interrogante: “¿Cómo van a estar cruzados de brazos, convencidos de que me van a ganar en tribunales, arriesgando la posibilidad de que yo gane? Creo que así va a ser”.

Presidente Kast sugiere a Desbordes agendar una reunión con Rabat

En ese contexto, reveló en CNN Chile que el Mandatario José Antonio Kast le sugirió sostener una reunión con Rabat para intercambiar visiones sobre este tema.

“Si el Presidente me lo pide, por supuesto que lo voy a hacer”, expresó. Sin embargo, señaló que aún no existen lineamientos sobre cómo se concretará el encuentro.

“El Presidente me dijo hoy día que sería bueno que se junten, aunque también he dicho qué sentido tiene juntarme si me van a notificar, porque se ha dicho que aquí no hay vuelta atrás”, transparentó.

Y remarcó: “Quiero ser súper claro, yo no voy a ceder en mi posición porque me parece que técnica y legalmente es lo correcto. No voy a cambiar de opinión. No existe mitigación ni compensación que valga”, y precisó que “no voy a pelear con el ministro en lo personal, esto es una cuestión estrictamente técnica, cada uno tiene un cargo político”.