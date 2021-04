Aracelli Cáceres se define como madre, maratonista, corredora de calles y de propiedades. Ahora, la militante del Partido Nacional Ciudadano es candidata a la Convención Constituyente por el distrito 26, compuesto por las comunas de Ancud, Calbuco, Castro, Chaitén, Chonchi, Cochamó, Curaco de Vélez, Dalcahue, Futaleufú, Hualaihué, Maullín, Palena, Puerto Montt, Puqueldón, Queilén, Quellón, Quemchi, Quinchao.

“El año pasado se creó un partido nuevo, el Partido Nacional Ciudadano, y una familiar nos inscribió en el partido y conversando salió el tema que había la posibilidad de presentarse a este cargo y yo dije ‘bueno, me siento preparada, tengo el tiempo disponible y podría participar'”, contó a CNN Chile.

La maratonista cree que la redacción de la nueva Constitución “es uno de los hitos más importantes que hemos tenido como sociedad, un proceso democrático”.

Lee también: Felipe Harboe: “La reforma constitucional del 2005 fue el producto de un chantaje de la derecha”

“He tenido tanto que alegar, he pasado por tantas desigualdades y ahora se dio la oportunidad de poder participar y decir ‘quiero llevar lo que necesita la gente de clase media para que sean escuchados'”, acusó.

Aracelli no pudo votar en el plebiscito del 25 de octubre de 2020 debido a un cambio de casa y, por tanto, de circunscripción. Aún así, la candidata reveló que su voto hubiese sido por el Apruebo.

La candidata va por un cambio en el rol del Estado. Según ella, debe primar el bienestar social. “Quiero que el Estado se haga cargo del bienestar social, eso involucra la educación, la vivienda, la salud y las pensiones”.

Lee también: Manuela Royo, abogada y candidata por el D23: La defensa de la naturaleza, el agua y el pueblo mapuche

La candidata del D26 está en contra del aborto libre. “Yo soy mamá y quise tanto ser mamá y me costó tanto, no me creo en el derecho de poder decirle a una persona si la apoyo, porque no es mi situación”.

Por otro lado, respecto a la Educación Sexual Integral (ESI), Cáceres ratificó estar a favor. “La sexualidad es una cosa que con los niños tiene que crecer, tiene que ser algo que sea natural desde siempre”.

En tanto, Aracelli se mostró de acuerdo con la eutanasia. “Todos tenemos derecho a decidir cuándo terminar con el sufrimiento. Es algo tan personal, el Estado se ha metido en cosas que son decisiones absolutamente personales”, manifestó.

Lee también: Andrés Giordano, el dirigente del sindicato de Starbucks que busca defender los derechos laborales en la CC

Para la representante del Partido Nacional Ciudadano, el presidencialismo debe seguir siendo la forma de gobierno: “tiene que estar equilibrado el poder del presidente con el Poder Legislativo, sino se nos va a ir de las manos”.

Según ella, “en algunos puntos es como que el presidente fuese una especie de zar en la actitud de poder, pero después el Congreso lo va tirando para abajo, entonces creo que hay que mantener el poder presidencial”.

Finalmente, respecto a los pueblos originarios, la candidata ratificó estar en contra de un Estado plurinacional.

“Incluyendo a los pueblos originarios dentro de la Convención está bien para que ellos participen y puedan entregar una Constitución que sea igualitaria para todos, pero no creo que Chile deba tener un Estado plurinacional, porque la cantidad de habitantes de pueblos originarios que hay no es tan grande”, aseveró.