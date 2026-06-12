Minvu asegura que ahorros para la vivienda en BancoEstado están a salvo de embargos por deudas del CAE

En medio de los embargos de la Tesorería General de la República (TGR) a las cuentas bancarias de deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), el Gobierno aseguró este viernes que el dinero en libretas de ahorro para la vivienda no se verá afectado.

A través de un comunicado público, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) afirmó que estos fondos no serán embargados.

La declaración surgió a raíz de las consultas de varias familias, luego de que la Tesorería comenzara con su plan para recaudar lo adeudado al fisco por el CAE.

“Para tranquilidad de las familias que nos han contactado, aclaramos que consultamos al ente recaudador, Tesorería General de la República (TGR), y podemos asegurar que los ahorros en libretas de ahorro para vivienda de BancoEstado no se han embargado ni se verán afectados por las medidas de cobro de créditos CAE“, afirmaron a través de X.

El cobro a los deudores del crédito estatal no ha estado exento de polémicas, desde la reaparición pública del expresidente Gabriel Boric para condonar los embargos, hasta denuncias de personas que acusan que se les embargó su cuenta bancaria aun cuando ganan menos de $3,5 millones.

Hasta ahora, la Corte Suprema ha declarado inadmisibles más de 450 recursos de protección por el cobro del CAE.