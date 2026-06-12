“No conocíamos esas comunicaciones privadas”: Gobierno asegura desconocer chats entre Zaliasnik y Hermosilla

“Nosotros no conocíamos esas comunicaciones privadas que él tenía”. Con esas palabras, el biministro del Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, aseguró este viernes que no estaban al tanto de los chats entre el abogado Luis Hermosilla y el embajador Gabriel Zaliasnik.

Pese a la investigación que se abrió en el Ministerio Público en contra del diplomático por un supuesto vínculo con Hermosilla, Alvarado reafirmó el respaldo del Gobierno a Zaliasnik.

“El embajador va a asumir sus funciones. Nosotros no conocíamos esas comunicaciones privadas que él tenía”, sostuvo la autoridad, según consignó Radio Bío Bío.

El mismo apoyo demostró el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, quien durante esta semana descartó una suspensión de la designación del abogado como embajador de Chile ante Israel.

“Una investigación no modifica las decisiones que se han tomado (…) esto es una investigación que se ha iniciado recién”, remarcó el canciller en ese entonces.

Respecto a la indagatoria de la Fiscalía, Alvarado indicó que desde la administración serán “total y absolutamente respetuosos de las investigaciones de las autoridades que correspondan”.

Asimismo, manifestó que “no corresponde que nosotros estemos opinando respecto a esta investigación en curso”.

La mantención del abogado en el cargo ha causado críticas y cuestionamientos al Gobierno; incluso desde el Frente Amplio (FA) exigieron “suspender de inmediato el nombramiento de Gabriel Zaliasnik” ante la polémica.

No obstante, las razones por las que la administración del presidente José Antonio Kast respalda a Zaliasnik se deberían a que este ya tiene la aprobación formal del Estado de Israel y el proceso diplomático ya está en marcha, según consignó La Tercera.