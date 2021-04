“Las constituciones deben ser siempre un reflejo de la sociedad en que vivimos”.

Eso significa para Michelle Peutat (30) la creación de una nueva Carta Magna. Feminista, magallánica, abogada y colocolina. Tras militar en el Partido Socialista (PS) durante 14 años, la integrante del directorio de la Fundación Casa Común decidió competir por un cupo en la Convención Constitucional para representar a los vecinos del distrito 9, compuesto por las comunas de Cerro Navia, Conchalí, Huechuraba, Independencia, Lo Prado, Quinta Normal, Recoleta y Renca.

“La comuna dónde nace esta candidatura es en Independencia. A través de este trabajo fuimos teniendo un compromiso y vínculo territorial importante con vecinos de la comuna”, comentó la abogada y candidata a la CC.

Lee también: La Carta Magna de Mariana Aylwin: “Tiene que existir un Tribunal Constitucional”

Oriunda de Punta Arenas, en 2009 Peutat llegó a la RM y hace tres años comenzó a trabajar en Independencia. “Con un grupo de compañeros levantamos un proyecto de educación cívica popular llamado Independencia Constituyente, que se encuentra alojado en el municipio de la comuna”.

“Fuimos parte de la organización y comando de Independencia Aprueba durante el plebiscito y varios compañeros y compañeras dijimos ‘¿por qué no?’ Si hemos tenido un trabajo territorial importante, hemos reconocido y dado soluciones para las necesidades del territorio”, acusó.

Asimismo, indicó que desde su candidatura buscan llegar “con metodologías similares a este proyecto de Independencia Constituyente a otros territorios del D9”.

Lee también: Karen Heyne, independiente en cupo RN: Despenalización del aborto, pena de muerte y sistema unicameral

La vida después del PS

Durante más de 10 años, Michelle formó parte de las filas del Partido Socialista. Integró la corriente Izquierda Socialista junto a Fernando Atria y otros militantes del partido que renunciaron masivamente en 2019.

“Algunos líderes no daban espacio a la discusión política sino que buscaban imponer a través de una manera burocrática, patriarcal y autoritaria sus posiciones”, sostuvo la candidata.

Según ella, “esa riqueza de muchos años en el socialismo chileno, de diversidad en el debate para la construcción de un proyecto de izquierda para el país, se perdió”.

Lee también: Aracelli Cáceres, candidata por el D26: “No creo que Chile deba tener un Estado plurinacional”

Actualmente, su candidatura a la CC por el D9 es como independiente apoyada por Convergencia Social (CS), partido del Frente Amplio (FA), en la lista Apruebo Dignidad.

—¿Se siente parte del proyecto político del FA?

—Voy como candidata independiente apoyada por el Frente Amplio y agradezco muchas coincidencia que tenemos, pero me siento más bien parte de una tradición socialista que sigue muy arraigada en nuestro pueblo. Me siento más parte de una tradición de una izquierda histórica y socialista que hoy no la veo con tanta claridad en el interior del FA. Recién se está viviendo al interior del FA un proceso de consolidación de la identidad.

Por otro lado, Peutat es integrante del directorio de la Fundación Casa Común, espacio lanzado antes del 18-O por militantes socialistas.

Lee también: Manuela Royo, abogada y candidata por el D23: La defensa de la naturaleza, el agua y el pueblo mapuche

“Nace como una fundación que busca, desde la militancia del PS en ese momento, la construcción y articulación de la izquierda pensado un proyecto político transversal y antineoliberal para un nuevo Chile”, especificó Peutat.

Del mismo modo, indicó que “buscamos actores y actrices relevantes en la discusión nacional que estuvieran dispuestos a dar una discusión. Así nace la Casa Común, que está compuesta por personas de distintos partidos de oposición, actores relevantes del mundo político, territorial, cultural y académico”.

La figura de Gladys Marín

“Yo empecé a militar muy joven, a los 14 años, en pleno 2006, en la Revolución Pingüina. Para mí, Gladys Marín representa una voz adelantada a sus tiempos. Supo muy bien plasmar cuál era la crítica al periodo político que se estaba viviendo e interpretarlo de la manera en que ese momento la clase política no lo hacía”.

La profesora, política, ex diputada, ex candidata presidencial y primera mujer en presidir el Partido Comunista de Chile, Gladys Marín (1937-2005), es una de las fuentes de inspiración de Michelle Peutat.

Según indicó, “hubo falta de gratitud hacia el discurso que Gladys intentaba dar durante el período de la transición y que hoy nos hace mucho sentido y realidad”.

Lee también: Constanza Valdés: Ser mujer trans en la historia constitucional de Chile

Además, reflexionó: “era una mujer que alzaba la voz contra la injusticia y se atrevía con esa rebeldía tan característica de ella a cuestionar, denunciar e interpelar sin miedo. Esos son valores que en política me presentan y me hacen mucho sentido”, contó.

“Le hace falta a la política lo que representaba Gladys Marín”, aseveró.

Colo Colo: Alegría y rebeldía popular

“¡Hola! Estaba viendo el partido de Colo Colo”, contó Michelle al momento de contestar la llamada para realizar esta entrevista.

Y es que la candidata se define como hincha y seguidora del Cacique. “Para mí, Colo Colo es la alegría y rebeldía popular. Encarna la pasión de nuestro cuerpo”.

Lee también: Camila Castillo, iquiqueña y lesbiana, quiere garantizar los derechos sexuales y reproductivos en la Constitución

Peutat cree que “harta falta le hace al deporte cuestionar cómo el mercado y el modelo neoliberal han intervenido en espacios de desarrollo social tan importante como lo son los clubes deportivos”.

“El rol social que los clubes deben jugar en nuestra sociedad son súper importantes. En tiempo de crisis, hemos visto lo relevante que son como organización para los territorios y significa una identidad popular que a mí me caracteriza y hace sentido”, manifestó.

“En este país hay una concentración de riqueza y poder”

“Sin lugar a duda, el proceso constituyente debe ser refundacional. No creo en un proceso constituyente que siga haciendo reparaciones menores a un modelo que ya no resiste. Me parece que no hay duda de que este modelo no le permite a los chilenos vivir en condiciones dignas. La pandemia lo ha hecho más evidente, esto lo hemos denunciado hace mucho tiempo, pero hoy es una realidad incuestionable”, puntualizó la abogada de profesión.

Por lo mismo, cree que la sustitución del modelo neoliberal pasa por cambiar el rol del Estado. “Debemos avanzar hacia un Estado solidario, cuidador, donde nos hagamos cargos de los derechos que son básicos para desarrollar una vida digna y donde aquellos que tienen más aporten a quienes tienen menos y eso pasa por el impuesto a los ‘súper ricos’, nacionalización de recursos naturales y por una reforma tributaria y un sistema de pensiones de carácter solidario y no de capitalización individual como tenemos hoy”.

“En este país hay una concentración de riqueza y de poder. Un nuevo sistema de gobierno lo que tiene que lograr es que haya una mejor distribución del poder”, ratificó.

Lee también: Reconocer las labores de cuidado en la Constitución: La propuesta de Mariela Serey, candidata por el D6

Michelle cree que el centro del nuevo sistema político debiesen estar mecanismos de participación ciudadana permanente, vinculante de control y fiscalización de la autoridad, como el referéndum revocatorio e iniciativas populares de ley.

Además, especificó que es necesario brindar de mayor poder político a otras expresiones territoriales como lo son los gobiernos locales para “dejar de pensar la construcción de política pública desde el nivel central y eso incluye una regionalización real y efectiva del país”.

“Muchas veces, desde una misma región las realidades locales también son diversas. Necesitamos hablar de una verdadera autonomía de los municipios que impongan un deber al Estado para un desarrollo local relevante”, explicó.

Para la candidata es imprescindible que el Estado proteja, garantice y promueva derechos tales como el acceso a la salud integral, educación pública y gratuita de calidad, sistema de seguridad social y derechos laborales además de: