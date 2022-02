El presidente Sebastián Piñera reflexionó en una entrevista este domingo sobre el proceso constituyente. “Me preocupa este afán refundacional. Chile tiene una historia, no comienza con la Convención Constitucional (CC)”, sostuvo.

“Una Constitución no es para un momento en la historia del país o para un grupo que logra juntar transitoriamente mayorías; es para todos y con proyección en el tiempo (…) Espero que salga una buena, no tiene ningún sentido apoyar una mala Constitución”, declaró.

La respuesta de Domínguez

Consultado sobre estos dichos, el vicepresidente de la Convención, Gaspar Domínguez, señaló que “estoy de acuerdo con que debemos esperar a tener un resultado escrito para definir si lo aprobamos o no, pero me parece absurdo y deshonesto llamar a rechazar algo que no está escrito”.

En conversación con 24 Horas, el médico dijo que entiende “que hay personas que no están de acuerdo con ciertos temas, pero hay que cuidar este proceso en el que estamos conversando y escribiendo las nuevas reglas del juego. Esta etapa nos viene a sacar de una crisis profunda que estamos viviendo en el país”.

“Es lógico que nunca tendremos un texto que nos guste al 100% a todos, tampoco me va a gustar a mí ni a nadie, porque cuando tú pides pizza en tu casa y son cinco hermanos, a nadie le van a gustar todos los ingredientes, hay que ponerse de acuerdo”, ejemplificó.

Finalmente, respecto al trabajo de la Convención, señaló que “probablemente estamos frente al órgano más representativo que ha tenido Chile en su historia y eso es independiente de la posición que pueda tener cualquier persona, eso es un hecho de la causa, se ve por la representación independiente y de grupos y sectores que nunca habían estado representados en los espacios de decisión política”.