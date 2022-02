Este domingo, el presidente Sebastián Piñera reflexionó en una entrevista a El Mercurio acerca del proceso constituyente y del trabajo que están realizando los convencionales en la escritura de una nueva Carta Magna para nuestro país.

Al respecto, el mandatario señaló que la nueva Constitución para Chile “debe ser ese gran marco de unidad que permita desarrollo integral, inclusivo, sustentable. Debe ser fruto de un gran acuerdo, defender y promover principios, igualdades y derechos”, aunque admitió que “no es lo que estamos viendo”.

“Me preocupa este afán refundacional. Chile tiene una historia, no comienza con la Convención Constitucional. Hay una actitud identitaria, todo se reduce a situaciones de personas o grupos y se olvida el bien común”, expresó.

En ese sentido, el Presidente de la República indicó que algunas de las propuestas emanadas desde el ente constituyente le parecen “riesgosas”.

“Es muy riesgoso debilitar la igualdad ante la ley, la autonomía e independencia del Poder Judicial, que es un contrapeso. Veo una tendencia a centralizar el poder y una descentralización territorial excesiva, que puede traducirse en una burocracia monumental. Me preocupa que se debilite la libertad de expresión, esencial para la democracia y un país libre”, afirmó.

No obstante, el presidente Piñera manifestó tener “esperanza y fe en que aún estamos a tiempo de enmendar y reencontrarnos con el espíritu de la Constitución. Como decía la presidenta del Senado, ‘una generación no puede pretender refundarlo todo’. Una Constitución no es para un momento en la historia del país o para un grupo que logra juntar transitoriamente mayorías; es para todos y con proyección en el tiempo”.

“Espero que salga una buena, no tiene ningún sentido apoyar una mala Constitución“, declaró.

Ante las críticas que se han deslizado desde algunos sectores de la derecha por el proceso constituyente y de quienes le reprochan el “haber entregado la Constitución”, el mandatario sostuvo que el acuerdo del 15 de noviembre permitió “el camino del diálogo político en democracia y Estado de Derecho“.

“Era mejor para Chile. No me arrepiento“, sentenció.