El convencional constituyente Rodrigo Rojas Vade anunció que si no se le permite renunciar al cargo, retomará sus funciones como integrante de la Convención Constitucional.

Este lunes, el representante del distrito 13 sostuvo a través de su cuenta de Facebook: “Anuncié que dejaría de trabajar en la Convención y me comprometí a renunciar formalmente cuando existiera un proyecto de ley que me lo permitiera. Sin embargo, hace meses que el proyecto de ley que resuelve esta situación duerme en el Congreso”.

“Yo mantengo mi compromiso de renuncia, pero también tengo un compromiso con mis electores del distrito 13, quienes me escogieron como parte de un proyecto político que hoy tiene un voto menos, porque las fuerzas políticas del Parlamento no tienen un interés real en que sea reemplazado”, agregó.

En esa línea, Rojas Vade indicó que “si no se me permite renunciar, estoy obligado a retomar mis funciones como convencional, porque el voto de las y los vecinos de El Bosque, La Cisterna, Lo Espejo, San Ramón, San Miguel y Pedro Aguirre Cerda es igual de importante que de todos los vecinos de Chile”.

Rojas Vade también aprovechó el espacio para comentar que compareció ante el Comité de Ética de la Convención, “para expresar mi voluntad de restituir el 100% de las rentas no donadas que he percibido durante mi ausencia. Actualmente, me encuentro a la espera de la resolución y los mecanismos de ejecución”.

“Las y los vecinos del distrito 13 tiene pleno derecho, al igual que todes, a ser representados por la cantidad de escaños que les fueron otorgados por ley“, continuó.

De este modo, el convencional afirmó que “no puedo retroceder el tiempo, pero sí intentar enmendar, recibir los castigos y sanciones que se me apliquen, pero no puedo seguir permitiendo que se siga castigando al distrito por un error que yo cometí”.