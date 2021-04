“Ser mujer trans en este proceso constituyente es dar una lucha desde los espacios de la resistencia, de la discriminación y la exclusión. Las mujeres trans candidatas tenemos la posibilidad histórica de ser partícipes de la redacción de una nueva Constitución donde nunca antes habíamos sido representadas o estar”.

Así explica Constanza Florencia Valdés Contreras (30), asesora legislativa y candidata a constituyente por el distrito 7 en la lista Apruebo Dignidad, lo que implica esta nueva convicción en su vida. Una que, de cierta forma, aglutina todas las convicciones que la constituyen desde 2016, año en que comenzó el proceso en tribunales para cambiar su nombre y sexo registral.

Desde los 18 años lo sabía, pero esperó hasta egresar de Derecho en la U. Diego Portales para mostrarse como siempre quiso. Luego de eso, el camino fue vertiginoso: se convirtió en activista trans, abrazó el feminismo, entró a militar al Frente Amplio y se convirtió en una de las más reconocidas impulsoras de la Ley 21.120, más conocida como la Ley de Identidad de Género.

Lee también: Rafael Sotomayor, el profesor que trabajó con niños del Sename y que quiere entregarles un mejor país en la CC

Dicho proyecto, aprobado a fines de 2018 tras una tramitación que duró largos 5 años, reconoce y da protección a quienes quieren llevar a cabo el cambio de nombre y sexo registral bajo los principios de no patologización y no discriminación arbitraria, entre otros. Un avance concreto en los derechos de la población trans que Constanza puede celebrar como un triunfo propio.

En conversación con CNN Chile, la candidata del partido Comunes por el D7, que incluye las comunas de Isla de Pascua, Casablanca, Viña del Mar, Cartagena, Algarrobo, Concón, Juan Fernández, Santo Domingo, El Tabo, El Quisco, San Antonio y Valparaíso, explica y enfatiza por qué tiene la convicción de que una mujer trans debe ser parte de la historia constitucional de nuestro país.

***

El ideario político de Constanza Valdés tiene como bandera la defensa de los derechos de las mujeres y la población LGBTI en general. Pero ese, explica, es un punto de partida para un proyecto de país donde el respeto, la diversidad y la igualdad sean la base de nuestra sociedad.

Su programa incluye estos cuatro ejes principales:

1. Derechos Humanos como centro de la Constitución

Los Derechos Humanos, en sus palabras, deben permear toda la Carta Magna: “que sea transversal a todas las instituciones y que el Estado tenga este eje al momento de la elaboración de leyes y políticas públicas”.

“Que todos los derechos económicos, sociales, culturales y civiles puedan tener una perspectiva de derechos humanos, de géneros, disidente y de medioambiente”, enfatiza.

Bajo esa misma premisa está el carácter del Estado, el cual Valdés lo piensa plurinacional, social, laico y democrático de derechos, asumiendo un rol preponderante en materia de prevención, sanción y erradicación de la violencia de género y crímenes de odio en contra de población históricamente discriminada y excluida.

Algunas de sus propuestas:

Reconocer al trabajo doméstico en la Constitución.

en la Constitución. Renta básica universal con perspectiva de género.

con perspectiva de género. Derecho a la huelga y la sindicalización.

y la sindicalización. Negociación colectiva por sector productivo.

por sector productivo. Acceso universal garantizado para acceder a la vivienda .

para acceder a la . Reconocer los derechos sexuales y reproductivos , hablar de autonomía reproductiva.

, hablar de autonomía reproductiva. Derecho a la identidad, a la igualdad y a la no discriminación de forma sustantiva.

2. Medioambiente como principio de la Constitución

Constanza plantea que el medioambiente debe estar dentro de los primeros artículos de la Carta Magna. Del mismo modo, que los intereses económicos estén siempre subyugados a la conservación de los ecosistemas, cosa que actualmente -dice la candidata- no ocurre actualmente.

“Hay una depredación progresiva de humedales en nuestra región. Para protegerlos, hay que impedir actividades comerciales de gran envergadura como el proyecto de Megapuerto en San Antonio. Esa misma protección debe ir para frenar el avance de inmobiliarias que depredan bosques que sirven como pulmón verde, como lo es el Parque Cabritería en Valparaíso“, propone.

Entre las problemáticas de la región agrega también la falta de agua potable en sectores de Valparaíso como Laguna Verde o el interior. Un tema que extrapola a todo el país y que cree que debe estar resguardado en el texto constitucional: el derecho al agua. “Hay que evitar su privatización y que el Estado esté a cargo de la administración de este recurso, que sea un servicio gratuito de empresas públicas y no por concesionarias”.

3. Democracia paritaria participativa

La candidata de Comunes aspira a que todos los órganos del Estado sean paritarios y que el Congreso tenga escaños reservados para pueblos originarios. Eso junto a garantizar participación ciudadana vinculante:

Iniciativas populares de ley .

. Referéndums revocatorios para el presidente de la República o autoridades a nivel distrital.

para el presidente de la República o autoridades a nivel distrital. Mayor autonomía normativa : parlamentos locales y regionales para crear leyes de impacto exclusivamente territorial.

: parlamentos locales y regionales para crear leyes de impacto exclusivamente territorial. Mayor autonomía presupuestaria.

La necesidad de la mayor autonomía presupuestaria la ejemplifica con lo que ocurre en los dos puertos que hay en el D7: San Antonio y Valparaíso.

“Ninguna de las dos municipalidades recibe los tributos de las grandes actividades económicas que se realizan en estas dos comunas, que son muy pobres. Si la decisión de presupuestos fuera territorial, esos dineros podrían quedarse en esas ciudades y no en donde están las casas matrices de dichas empresas”, dice.

4. Refundación del Estado y sus instituciones

Congreso unicameral y sistema semipresidencial como primera medida. Luego, refundar estructuralmente las instituciones existentes:

Incorporar perspectiva de género en la Contraloría .

. Una corte constitucional democrática , donde se elimine el control preventivo obligatorio.

, donde se elimine el control preventivo obligatorio. Reorganizar la administración pública y el estatuto administrativo de funcionarios para acabar con la precarización de los derechos laborales a través de los contratos de honorarios o funcionarios a contrata.

para acabar con la precarización de los derechos laborales a través de los contratos de honorarios o funcionarios a contrata. Eliminar barreras de acceso en el aparato burocrático a grupos históricamente excluidos.

a grupos históricamente excluidos. Formación de género y de plurinacionalidad en el Poder Judicial .

y de plurinacionalidad en el . Crear una Defensoría del Pueblo que se haga parte de la representatividad de los derechos vulnerados de las personas, sobre todo de grupos vulnerados (niños, niñas, adultos mayores, personas LGTBI y mujeres).

que se haga parte de la representatividad de los derechos vulnerados de las personas, sobre todo de grupos vulnerados (niños, niñas, adultos mayores, personas LGTBI y mujeres). Reformar el INDH para evitar el cuoteo binominal en el organismo y que la defensa de los DD.HH. sea una política de Estado y no de algún gobierno en particular.

y que la defensa de los DD.HH. sea una política de Estado y no de algún gobierno en particular. Intervenir las FF.AA. y Carabineros, subyugándolos completamente al poder civil.

***

Desde la lógica de que lo personal es político, las convicciones de Constanza Valdés se constituyen desde su experiencia de vida. Por ello, erradicar la violencia de género a todo nivel es una de las principales posturas que defenderá en la Convención Constitucional.

Esa lucha no es la primera vez que la da. La perspectiva que adquirió al militar en agrupaciones como Organizando Trans Diversidades (OTD Chile), la agrupación lésbica Rompiendo el Silencio o en Abofem (Abogadas Feministas) el dan la experiencia y expertise para elaborar políticas públicas desde una perspectiva jurídica y legal.

Del mismo modo, su trabajo como asesora legislativa en el Congreso le otorgó conocimiento dentro de la institucionalidad para impulsar la defensa de grupos vulnerados. Durante la pandemia, además, trabajó con el Colegio Médico de la Región de Valparaíso, interiorizándose en las problemáticas que aqueja a la población LGTBI en la crisis del COVID-19.

En esa línea, su trabajo en el último año apuntó a visibilizar las dificultades sociales y económicas de personas trans, muchas quienes no han podido acceder a beneficios estatales como el Bono COVID, el IFE o el crédito para trabajadores independientes porque “no aparecen en el Registro Social de Hogares por problemas con el reconocimiento de su identidad de género”.

Asimismo, dentro del distrito pone sobre la mesa el tema de los crímenes de odio, los cuales han convertido a parte de la Región de Valparaíso en una “zona roja” por la alta tasa de ataques contra la población LGTBI. Una población que, además, debe sufrir la histórica discriminación identitaria que, expone Constanza, se agudiza en personas no binarias.

“Hay una discriminación súper fuerte a personas no binarias por transgredir no solamente el binario de género, sino también lo que se espera de la expresión de género. Y así como ya existe la conciencia de incorporar un enfoque de género en políticas públicas, hay que incorporar también un enfoque de diversidad. Desde la firma del acuerdo del 15 de noviembre, las organizaciones han debatido sobre lo que queremos en la nueva Constitución, y dentro de las demandas está la modificación de la Ley Antidiscriminación“, asevera.

—Quiero hacerte una pregunta de ignorante: ¿te consideras binaria o no binaria?

—Es una muy buena pregunta, no la considero de ignorante. Una vez alguien me lo preguntó y me dijo “yo te veo más como no binaria”. Mmm… es un tema al que no le he dado mucha vuelta, porque es claro que soy una mujer trans. Yo soy una mujer, pero me gusta el apellido trans porque es importante la visibilidad. Pero más allá de ser una mujer trans binaria o no binaria, soy como soy, no más. Efectivamente hay aspectos de mí de expresión de género que podrían ser catalogados como no binario, como más transgresor, como el hecho de no querer iniciar un tratamiento hormonal o no querer tener una expresión de género mucho más femenina o pasable, por así decirlo. Pero tampoco lo considero como parte de eso, sino como parte de romper con los estereotipos de género y ser libre de la forma en que te identificas en una entidad.

Lee también: Camila Castillo, iquiqueña y lesbiana, quiere garantizar los derechos sexuales y reproductivos en la Constitución

—Entonces, ni binaria ni no binaria: soy como soy.

—Así como para señalarlo, sí. Libertad dentro de lo que yo construyo para ser una mujer trans, y eso también es la libertad que tiene cada persona de construir su propia identidad y su expresión de género.

Es esa misma libertad la que Constanza Valdés quiere llevar a un proceso constituyente inédito con el fin de que, por primera vez, una mujer trans sea parte de la historia constitucional de Chile.

“Ser mujer trans en este proceso constituyente, además de llevar esta resistencia, es llevar la esperanza de generar cambios y representar las luchas que llevamos. Toda tu vida hemos luchado desde la exclusión para tener representatividad y ahora por fin podemos ganar estos espacios, para que más personas puedan llegar el día de mañana, y que mujeres trans y personas trans crezcan viendo cómo otras personas han llegado a esos puestos de poder“, finaliza.