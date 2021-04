Rafael Sotomayor es profesor de ciencias y ha trabajado con niños, niñas y adolescentes en situación de alta vulnerabilidad social toda su carrera. Experiencias que son parte del combustible que lo moviliza a competir para llegar a la Convención Constitucional.

El docente puentealtino de 34 años es candidato constituyente por el distrito 12 (La Florida, Puente Alto, Pirque, San José de Maipo y La Pintana) como independiente por la Lista del Pueblo y espera poner sus ideas al servicio de la nueva Carta Magna.

Sotomayor es también director de la Fundación Biósfera Mía, la que promueve la educación ambiental y sustentabilidad en base al trabajo comunitario, por lo que consagrar los derechos sociales y ambientales -que destaca van estrechamente de la mano- son sus principales apuestas.

En conversación con CNN Chile, el profesor egresado de la U. Católica Silva Henríquez habló de sus principales propuestas para la Carta Fundamental, pero también de cómo los relatos de vida de sus alumnos y su propia historia lo tienen embarcado en la candidatura.

“No podría volver a mirar a los niños y a mis dos hijos a los ojos y hablarles de que podemos cambiar el país y que podemos tener una mejor sociedad sin hacer todo lo posible por cambiar este sistema”, explicó el profesor que también ha hecho clases en el Sename.

Por una Constitución sustentable

Durante la pandemia, Rafael Sotomayor estaba dedicado a colaborar en las ollas comunes de Puente Alto, lo que compatibilizó con sus labores de profesor y en la fundación, hasta que inició la campaña como constituyente.

Si bien la acción política directa es algo que siempre ha realizado, no lo es tanto entrar al terreno de la política tradicional. Sin embargo, la posibilidad de participar en la redacción de las nuevas reglas para Chile es diferente: “Mi historia de vida me hace empatizar con las personas que más lo necesitan. No es que me guste estar en un cargo público, sino que postulo porque es una herramienta para cambiar la realidad de muchas personas”.

El también elegido por Unesco como “champion” por los océanos (Ocean School Program) en Costa Rica y Venecia sostuvo que el medio ambiente tiene que tener un rol protagónico. “Necesitamos consagrar la naturaleza como sujeto de derecho para garantizar su protección. Tenemos más de 19 zonas de sacrificio y una gran escasez hídrica. Necesitamos plantearnos cómo nos estamos relacionando con la naturaleza”, expresó.

“Tenemos una economía extractivista que hay que cambiar por una economía circular que tiene muchos más beneficios”, argumentó sobre el modelo económico que sostiene el país y que dijo está agotado y ha puesto en peligro nuestra subsistencia.

Si bien el profesor sostuvo que “la ciudadanía no está tan desconectada” del tema medioambiental, sí reconoció que en sus días en terreno “la primera reacción es desasosiego, no creen que tenga un impacto en sus vidas, pero hay que plantearlo desde lo cotidiano. Todos nos damos cuenta que en invierno está lloviendo menos, y ahí nos acercamos al concepto de cambio climático”.

“El nexo para consagrar los derechos de la naturaleza es partir de las crisis que tenemos, como la calidad del aire o la escases hídrica, porque hay millones de personas sin acceso al agua. Ambos son fenómenos cotidianos para acercarnos a una crisis que es más global”, declaró.

Vivir en la calle

Junto a los derechos medioambientales, consagrar los derechos sociales como el acceso universal a la vivienda, la educación gratuita y un sistema de salud público, son otras de sus propuestas para la CC.

“Tenemos que trabajar en fomentar la igualdad y equidad. Debemos trabajar en equidad de género en distintas materias, en mejorar la condiciones para todos y que se establezca que tenemos que trabajar por políticas inclusivas”, añadió el docente.

“Queremos que cambie este Estado asistencialista a un Estado social de derechos y que se encargue de garantizar los derechos sociales”, expuso Sotomayor, quien relató que las carencias de estos derechos la sufrió personalmente.

Cuando tenía 5 años sus padres se divorciaron y junto a sus dos hermanos y su madre debieron abandonar la Región Metropolitana para buscar mejor suerte en La Serena. En la capital de la Región de Coquimbo vivieron cerca de 6 meses en la calle.

“Sé lo que es pedir pan en la calle. Después nos tocó llegar de allegados y es horrible. Mis ganas de estudiar Pedagogía tenían que ver con que, en el futuro, los hijos de los niños y niñas a los que doy clase no tengan que pasar por la situación que yo viví”, manifestó.

Dura experiencia que aseguró “da cuenta del sistema que desampara a la gente cuando no tienen una red de apoyo de la que puedan agarrarse y donde el Estado no está presente, fue bien dramático”.

“La gente se siente enajenada de la política y eso es grave, porque todos somos sujetos políticos. Que los ciudadanos nos involucremos en estos procesos tiene dos dimensiones: Fomentar la participación en espacios de manera vinculante y que se den cuenta que por ser ciudadanos se ven afectados por las decisión de la esfera política”, finaliza.