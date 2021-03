Al igual que una parte importante de su generación, la vida política de Camila Castillo ha estado marcada por las movilizaciones que se han desarrollando en Chile en los últimos 20 años: las históricas estudiantiles del 2006 y 2011, las feministas, las por el medio ambiente y la del 18-O. Y es ese espíritu de demanda social el que espera poder llevar a la Convención Constitucional si es electa como constituyente en las elecciones del 10 y 11 de abril.

La abogada de 31 años busca representar al distrito 2 de Tarapacá (Iquique, Alto Hospicio, Pica, Camiña, Pozo Almonte, Huara y Colchane) y compite en los comicios por la lista Apruebo Dignidad como candidata de Revolución Democrática (RD), partido del que es militante desde 2018.

Para Castillo, titulada de Derecho de la Universidad de Arturo Prat, sus principales propuestas para la nueva Constitución son los derechos de las mujeres, el medio ambiente y la sustentabilidad, la anticorrupción, el regionalismo, la inclusión y los Derechos Humanos y sociales, como la educación y la salud. Todas demandas que han sido puestas en la primera línea de la discusión pública a través de la ciudadanía movilizada.

“Las movilizaciones sociales han tenido un rol protagónico, sin ellas no podríamos estar en este momento constituyente. Desde la histórica, la Revolución Pingüina del 2006, donde peleamos muchas cosas que aún no tienen respuesta, la estudiantil del 2011, las feministas -donde se habló de cosas que nadie quería hablar- y el estallido social, que es el cúmulo de todas las causas”, reflexionó en conversación con CNN Chile.

El rol del Estado

Camila Castillo Guerrero se define como feminista, lesbiana e iquiqueña, y desde ahí busca construir una candidatura que no se restrinja sólo a esas definiciones, sino poder representar a todos quienes vean en ella la posibilidad de cambio que propone la Carta Magna.

“Hay que ser capaz de representar a la mayoría de la gente, no concentrarse solo como una candidata feminista y disidente sexual, sino desde ahí representar a las ciudadanas y ciudadanos de mi región que crean, desde la posición política que tengo, la forma en que podemos cambiar Chile”, comentó.

Heterogeneidad nacional que -sostuvo- debe verse reflejada en la nueva Carta Fundamental, por lo que la también fundadora regional de la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem) en Tarapacá espera que “desde el primer artículo se debe establecer que Chile es un Estado plurinacional, democrático, regional, social, que garantice de forma sustantiva la igualdad entre hombres y mujeres“.

La candidata por un escaño del distrito 2 explicó que para poder avanzar en todas estas materias, la principal discusión se centrará en el rol que tendrá el Estado, ya que esto le podrá abrir o cerrar las puertas al avance de los derechos sociales, por ejemplo.

“Es una de las discusiones más profundas que se van a dar en la Convención Constitucional, porque trasciende a todo el resto. El rol del Estado es una de las razones fundamentales que nos llevan a este proceso constituyente. Cuando la gente dice ‘no más abusos’ o ‘la anticorrupción es muy importante’, en el fondo se cansa de no ver un Estado presente”, añadió.

En la misma línea, definió que “debe ser un Estado solidario, garante de los derechos sociales, que sea protagonista en dar soluciones a las necesidades de la ciudadanía“.

Lo personal es político

La abogada y ex directora regional de Abofem hasta 2020 expresó como una de las principales urgencias la inclusión de la perspectiva de género y que se garanticen los derechos de las mujeres: “Es importante porque la actual Constitución no responde a las necesidades de las mujeres y de quienes hemos sido postergados. Cuando hablamos de una Constitución con perspectiva de género, hablamos también de que responda a las diversidades sexuales, que pueda garantizar igualdad”.

Junto a esto precisó que “tener una Constitución feminista que garantice los derechos a las mujeres de manera transversal nos va a hacer tener un país mejor. Cuando hablamos de incluir la perspectiva de género a nivel constitucional es garantizar la igualdad, en el fondo tener un país más amable, solidario y mejor. Deja de ser una petición aislada, al contrario, nace desde una vivencia particular, pero le agrega un efecto colectivo general”.

Castillo detalló que la Carta Fundamental debe reconocer la “autonomía corporal, la prohibición absoluta de discriminación y garantizar una vida libre de violencia, procurando eliminar las inequidades presentes actualmente y que condicionan su desarrollo”.

Es por esto que recalcó también que “es muy importante establecer y garantizar los derechos sexuales y reproductivos y amerita muchas más cosas que el derecho a decidir, significa garantizar el acceso a anticonceptivos, educación sexual integral”.

El Chile donde vivimos y viviremos

“La Constitución debe ser feminista, pero también creo que debe ser ecológica, regionalista... lo que es importante es que no se trate de un artículo en particular. La Constitución establece principios de valores y en ellos debemos establecer que no sean exclusivos ni excluyentes, necesitamos principios de forma transversal en este nuevo Chile”, apuntó.

Y entre esos nuevos principios que espera queden establecidos tienen un espacio protagónico los derechos de las mujeres, pero también la protección al medio ambiente, el regionalismo y la anticorrupción.

Como nacida y criada en la Región de Tarapacá, aseguró ser testigo cómo “desde el norte entregamos la riqueza de este país, lo que hemos visto del uso de recursos naturales de forma ilimitada, sin ningún tipo de restricción, nos ha afectado en la pesca, el agua, en la agricultura. La contaminación del agua genera una consecuencia transversal para la comunidad”.

“Establecer los derechos de la naturaleza es establecer una nueva forma de convivencia entre las personas y el medio ambiente. Que se garantice que lo podemos hacer de forma sostenible. En ningún caso se trata de parar la industria, sino de cómo hacerlo más amigable con el medio ambiente”, declaró Camila Castillo.

Es por lo anterior que la candidata a constituyente por Tarapacá concluye que “un desafío importante de la Convención Constitucional es que no puede no existir una mención a los derechos de la naturaleza en la Constitución, porque la protección del medio ambiente es una preocupación de dónde vamos finalmente a vivir en estos momentos de crisis”.