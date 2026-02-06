Triplicación de precio y crítica escasez: Los factores que explican la crisis de memorias RAM

El auge de la inteligencia artificial ha llevado la demanda de las memorias RAM a las nubes, excediendo la capacidad de oferta de los fabricantes de este componente.

Continúa la crisis en el mundo del armado de computadores por la escasez de memorias RAM en el mercado. Los índices de precios de los módulos siguen aumentando de manera drástica frente al auge y consolidación de la inteligencia artificial (IA), que incrementó sustancialmente la demanda por ellas.

Este déficit ha afectado los planes de diversas empresas dedicadas a la tecnología y a las personas naturales que adquieren componentes individualmente para construir un PC, entre otros rubros.

Empresas del rubro de los videojuegos se han visto obligadas a modificar sus calendarios, puesto que falta de memorias RAM en el mercado ha afectado a la producción de diversos productos.

Un análisis de Trendforce, consultora especializada en análisis de la industria tecnológica, dio a conocer que se proyecta que los precios de la DRAM para PC, en el primer trimestre de 2026 aumenten más del 100% en comparación al primer trimestre del 2025.

¿Por qué subieron las memorias RAM?

La IA está siendo implementada en diversos centros de datos para maximizar la eficiencia de estos, y esta requiere una mayor cantidad de RAM para funcionar, lo que ha aumentado la demanda de memorias de alto rendimiento (HBM),

Es por esto que los fabricantes de memorias RAM han puesto el foco en la producción de estas memorias por sobre las DDR4 y DDR5 para PC, desabasteciendo el mercado que siempre estuvo nutrido de diversos modelos y marcas de memorias.

Esta subida de precio no solo afecta a las propias RAM, sino que también a todos los productos que cuentan con estas, tales como computadores, celulares, tablets, consolas de videojuegos y televisores.

¿Cuánto han subido de precio las memorias RAM en Chile?

La escasez de memorias RAM no tardó en alcanzar el mercado nacional, disparando el valor de las DDR5 en hasta un 270% y llegando casi a cuadruplicar el precio en algunos casos en los últimos cuatro meses.

Revisa como han subido de precio algunos modelos:

La Kingston Fury Beast KF556C36BBE-16, DDR5 con 16 GB de capacidad, hecha para PC de escritorio, tenía un valor aproximado de $55.000 pesos a principios de octubre, actualmente su valor ronda los $200.000, representando un aumento del 263%.

A-DATA XPG Lancer Blade RGB AX5U6000C3616G-SLABRBK de 16 GB DDR5, para PC, costaba $70.000 aproximadamente en octubre, hoy en día su precio ronda los $217.00, triplicando su valor.

Kingston KCP432SS6/8 8GB DDR4, creada para notebooks, hace cuatro meses estaba valorada en poco más de $21.ooo, hoy su precio alcanza los $42.000, duplicando el precio de esta.

Crucial CT8G4SFRA32A de 8 GB DDR4, elaborada para notebooks, tenía un valor de casi $20.000, actualmente se vende por poco más de $54.000.

¿Bajarán de precio las memorias RAM?

Aunque no se sabe con exactitud hasta cuando se prolongará la escasez de memorias RAM en el mercado, el CEO de Intel, Lip-Bu Tan, afirmó que “no habrá alivio en la escasez de memorias RAM hasta 2028“, según consignó Bloomberg.