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Rosalía aborda emergencia familiar que provocó la suspensión de conciertos en Florida durante su gira “Lux Tour”

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(CNN Español) — Rosalía regresó a los escenarios luego de verse obligada a posponer sus presentaciones en Miami y Orlando debido a una emergencia familiar. La cantante española reapareció la noche del 11 de junio en el TD Garden de Boston para continuar con su gira Lux World Tour, con la que promociona su más reciente álbum, Lux, lanzado en noviembre de 2025.

Durante el espectáculo, la artista se tomó un momento para dirigirse en inglés a sus seguidores y hablar sobre la situación que la llevó a cancelar tres conciertos programados en Florida. Rosalía agradeció la comprensión y el apoyo de sus fans y aseguró que “los seres queridos tienen que estar primero”.

Fotografía cedida por Beth Saravo (@baeth) donde aparece la cantante española Rosalía luciendo un diseño de Dior de un vestido con corte abierto en la parte delantera y volantes, bordado con cintas de raso de azul degradado, durante el primer concierto de su gira norteamericana realizado el jueves 11 de junio en Bosto, Massachusetts. EFE.

La cantante también explicó que, cuando ocurre algo inesperado y doloroso, puede resultar difícil seguir adelante, aunque destacó que volver a compartir su música con el público hace que todo valga la pena.

Sin entrar en detalles sobre la emergencia familiar que atraviesa, Rosalía afirmó que ofrecería el concierto “con todo el amor” que tiene y agradeció a los asistentes por acompañarla. Además, expresó su deseo de que los espectadores pudieran llevarse algo especial de esa noche, algo que, dijo, la haría muy feliz.

Fotografía cedida por Beth Saravo (@baeth) donde aparece la cantante española Rosalía luciendo un conjunto de Dior de color marfil compuesto por una camiseta sin mangas de punto de cuello redondo y una falda tutú de organza con medallones inspirados en hojas bordados con lentejuelas blancas decorativas y abalorios, que ceñe con un fajín negro, durante el primer concierto de su gira norteamericana, ‘LUX Tour 2026’, realizado el jueves 11 de junio en Boston, Massachusetts. EFE.

La intérprete tenía previsto presentarse el 4 y el 6 de junio en el Kaseya Center de Miami y el 8 de junio en el Kia Center de Orlando. Sin embargo, la emergencia familiar la obligó a reprogramar esas fechas. Según la agenda actualizada de Live Nation, el concierto de Orlando se realizará el 9 de septiembre, mientras que los dos espectáculos de Miami fueron reagendados para el 14 y el 16 de septiembre.

Fotografía cedida por Beth Saravo (@baeth) donde aparece la cantante española Rosalía luciendo un vestido de jersey fino negro, adornado con ‘brandebourgs’ bordados, que complementa con un sombrero de satén estilo tricornio de la colección ‘prêt-à-porter’ primavera-verano 2026 de Dior, durante el primer concierto de su gira norteamericana, ‘LUX Tour 2026’, realizado el jueves 11 de junio en Boston, Massachusetts. EFE.

 

Fotografía cedida por Beth Saravo (@baeth) donde aparece la cantante española Rosalía luciendo un conjunto de Dior de capa de estilo alas de ángel confeccionada en organza y plumas de gasa bordadas, con un sujetador de satén blanco con detalles acanalados acolchados y unos pantalones cortos bordados con escamas de organza de color marfil, adornados con lentejuelas y abalorios plateados, durante el primer concierto de su gira norteamericana, ‘LUX Tour 2026’, realizado el jueves 11 de junio en Boston, Massachusetts. EFE.

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