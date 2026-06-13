MrBeast hace historia en YouTube: Es el primer creador individual en alcanzar 500 millones de suscriptores

MrBeast volvió a marcar un récord en YouTube.

El creador estadounidense Jimmy Donaldson, conocido mundialmente por su nombre de usuario MrBeast, se convirtió en el primer creador individual en alcanzar los 500 millones de suscriptores en la plataforma.

El hito fue confirmado por YouTube el 12 de junio de 2026, a través de una publicación oficial en su blog, donde la compañía señaló que Donaldson “hizo historia” al llegar a medio billón de suscriptores.

La cifra fue alcanzada durante una transmisión en vivo en su canal, en la que miles de usuarios siguieron el conteo en tiempo real.

El récord no corresponde a una suma de todos sus perfiles en redes sociales, sino a su canal principal de YouTube, que en los últimos años pasó a liderar el ranking global de suscriptores.

En junio de 2024, MrBeast ya había superado a T-Series y se convirtió en el canal con más suscriptores de la plataforma.

¿Quién es Mr. Beast?

MrBeast comenzó a publicar videos en YouTube en 2012, pero su crecimiento se aceleró años después con contenidos de gran escala, desafíos de resistencia, concursos con premios millonarios, donaciones, experimentos sociales y producciones de alto presupuesto.

Su formato se volvió reconocible por mezclar entretenimiento, competencia y filantropía. Entre sus videos más conocidos aparecen recreaciones de juegos populares, retos con grandes premios en efectivo y proyectos vinculados a causas sociales.

También expandió su marca con canales secundarios, contenido doblado a otros idiomas, negocios como Feastables y producciones fuera de YouTube, incluido el reality Beast Games en Prime Video.

El crecimiento de MrBeast ha sido sostenido durante los últimos años.

En julio de 2022 superó los 100 millones de suscriptores, una cifra que en ese momento lo ubicó entre los canales más grandes de la plataforma.

En julio de 2024 llegó a los 300 millones y, en junio de 2025, alcanzó los 400 millones.

La marca de los 500 millones llega apenas un año después de haber superado los 400 millones, lo que muestra la velocidad de expansión de su comunidad.

Más de 600 mil personas siguieron la transmisión en vivo en la que Donaldson alcanzó la cifra, en una dinámica similar a la que ya había utilizado cuando se acercaba a los 100 millones de suscriptores.