Steven Spielberg quiso dirigir James Bond, pero lo rechazaron dos veces: “Ahora no pueden pagarme”

Steven Spielberg reveló que intentó dirigir una película de James Bond en dos ocasiones, pero que ambas propuestas fueron rechazadas por el histórico productor de la franquicia, Albert “Cubby” Broccoli.

El director abordó el tema durante una entrevista en el podcast británico The Rest Is Entertainment, donde recordó que su interés por 007 comenzó desde la primera película del personaje, Dr. No, estrenada en 1962.

Según relató, el primer intento ocurrió después del éxito de Tiburón en 1975, cinta que consolidó su carrera y se convirtió en un punto de inflexión para el cine comercial moderno.

“Siempre quise hacer una película de James Bond desde el día en que vi Dr. No, dijo Spielberg. Luego explicó que llamó a Broccoli tras el éxito de Tiburón para ofrecerse como director: “Si necesita un director, me encantaría dirigir una”.

La respuesta, según el cineasta, fue negativa.

El segundo intento llegó después de Encuentros cercanos del tercer tipo, estrenada en 1977.

En esa ocasión, Broccoli contactó a Spielberg para pedirle autorización para usar la famosa melodía de cinco notas de la película en Moonraker, entrega de James Bond estrenada en 1979.

El director recordó que intentó negociar con humor: “Le daré permiso para usar las cinco notas si me deja dirigir una película de Bond”. Broccoli volvió a decir que no, aunque Spielberg permitió igualmente el uso de la música.

La anécdota también conecta con el origen de otra franquicia cinematográfica.

Según recordó Spielberg, tras comentar su frustración con George Lucas, este le propuso una aventura inspirada en los seriales clásicos, que en un inicio se llamaba “Indiana Smith”.

El proyecto terminó convirtiéndose en Indiana Jones, saga que Spielberg dirigió desde Los cazadores del arca perdida en 1981.

El cineasta señaló que Broccoli nunca le explicó por qué no lo dejó entrar a la familia Bond.

Sin embargo, apuntó a una característica conocida de la saga: durante décadas, 007 ha sido una franquicia controlada principalmente por sus productores, con una identidad marcada por reglas internas, continuidad de tono y decisiones centralizadas.

Spielberg también bromeó sobre la posibilidad de dirigir una entrega en la actualidad. Si lo llamaran ahora, dijo, su respuesta sería: “No pueden pagarme”.