“Un solo viaje tranquilo te pido, diosito”: El debate en redes que generó una usuaria del Metro por los constantes ruidos en los vagones

“Un solo viaje en metro tranquilo te pido, diosito”, escribió Camila Cortez en su cuenta personal de TikTok. En el registro se pueden observar distintos momentos que interrumpen un trayecto silencioso.

El video generó un amplio debate entre los usuarios. Por ejemplo, uno de los comentarios señaló: “Es muy fácil reclamar y pedir silencio y orden cuando tienes todas tus necesidades cubiertas. Reclamas desde el privilegio. En la actual sociedad estamos tan acostumbrados a ignorar al resto (…) Muchas de las personas que están presentando su arte o un show pocas veces lo hacen de manera electiva, sino por necesidad. Criminalizar su actividad sin ofrecer ninguna alternativa es atacar a alguien que ya está en una situación vulnerable”.

Por otro lado, una usuaria defendió la postura de Cortez y comentó: “¿Ahora alguien no puede incomodarse por el ruido? Ella paga su pasaje y creo que tiene derecho a viajar tranquila. Y sí, dijo que tiene auto, así que no la manden a andar en Uber, porque de igual forma, si paga ese transporte, también tiene derecho a viajar tranquila”.

Desde su experiencia, la estudiante de último año de Obstetricia de la Universidad del Desarrollo (UDD) comentó a Las Últimas Noticias: “Casi siempre me muevo en auto. Ahora que estoy haciendo mi internado en San Ramón y vivo en Huechuraba, me toca literalmente atravesar toda la ciudad en la Línea 2 del Metro. Me subo en la estación Vespucio Norte y en La Cisterna hago combinación con la Línea 4A”.

En ese contexto, explicó que su viaje suele ser tranquilo durante las mañanas y que demora cerca de 35 minutos. Sin embargo, el regreso es distinto, ya que tarda alrededor de 50 minutos en completar el trayecto.

“Vuelvo cansada y parece que tengo mala suerte. La Línea 4A va tan llena que no da lugar para que se suba alguien a cantar. Pero en la Línea 2 se sube gente a hacer de todo: algunas cantan, hay niños que se ponen a bailar y hacer piruetas, como queriendo dar un show. A veces alguien se sube a tocar el violín y es súper agradable. Pero la mayoría de las veces es súper desagradable. Gente cantando muy desafinado o con parlantes muy escandalosos. Es súper incómodo. En verdad hice el video para reírme de la situación”, aclaró al citado medio.

No obstante, reconoció que este tipo de situaciones pueden resultar molestas, especialmente cuando las personas buscan tranquilidad después de una extensa jornada laboral o académica.