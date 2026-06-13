Adjudican concesión de la Ruta 5 entre Río Bueno y Puerto Montt: Proyecto contempla terceras pistas, ciclovías y peaje electrónico

Este sábado se publicó en el Diario Oficial el decreto supremo que adjudica la nueva concesión de la Ruta 5 entre Río Bueno y Puerto Montt a la empresa Intervial Chile S.A.

La concesión contempla la ejecución, reparación, conservación y explotación de la Ruta 5 en un tramo de aproximadamente 129 kilómetros, entre el puente Pilmaiquén, al sur de Río Bueno, y Puerto Montt.

Además, el proyecto atraviesa las comunas de San Pablo, Osorno, Río Negro, Purranque, Frutillar, Llanquihue, Puerto Varas y Puerto Montt.

La iniciativa, impulsada por la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas, contempla una inversión aproximada de US$821 millones (UF 20.740.000).

Entre las principales obras consideradas se encuentran:

Construcción de terceras pistas en distintos sectores.

Rehabilitación y reposición de pavimentos.

Construcción y reemplazo de puentes.

Nuevas pasarelas peatonales.

Nuevos paraderos y circuitos peatonales.

Construcción y mejoramiento de calles de servicio.

Incorporación de 33 kilómetros de ciclovías.

Incorporación de 33 kilómetros de ciclovías. Nuevos enlaces y retornos.

Mejoramiento de la iluminación y señalización vial.

Modernización de sistemas de emergencia y teléfonos SOS.

Construcción de una nueva plaza de pesaje.

Nuevas áreas de servicios y atención de emergencias.

Asimismo, destaca la implementación gradual de un sistema de peaje electrónico a lo largo de la ruta.

El biministro de Obras Públicas y Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, afirmó que esta es una muy buena noticia, ya que “la publicación en el Diario Oficial de la adjudicación de este proyecto a poco más de dos meses desde que se realizara la apertura de ofertas económicas, contrasta con la amplitud de plazos que estábamos acostumbrados en los últimos años, con hasta ocho meses de espera en su tramitación”.

“Esto demuestra la celeridad que queremos dar como Ministerio de Obras Públicas y Dirección General de Concesiones para acortar los tiempos en el desarrollo de este tipo de proyectos, que son muy esperados por la ciudadanía”, concluyó.