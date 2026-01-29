Alza de precios en RAM se extiende a modelos DDR4 y agudiza la crisis por la escacez que tensiona el mercado

Un reporte advirtió que la escalada ya no golpea solo a DDR5: la DDR4 también sube, con una brecha fuerte entre precios spot y contractuales. La presión de demanda desde data centers e IA aparece como telón de fondo.

La crisis de precios de la memoria RAM sumó un nuevo capítulo en 2026: el alza dejó de concentrarse en DDR5 y también alcanzó a DDR4, que históricamente funcionó como alternativa de bajo costo para actualizar un PC, según un reporte publicado por FayerWayer. El efecto, de acuerdo con el análisis, complica una de las mejoras más habituales para usuarios que buscaban “salvar” equipos con más memoria.

El dato que prende alertas: spot vs contrato

El texto explicó que la industria trabaja con precios por contrato (acuerdos de largo plazo) y precios spot (compra inmediata). Cuando el spot se dispara, suele anticipar ajustes posteriores en el resto del mercado, de acuerdo con el reporte.

En ese contexto, citó un “canal survey” atribuido a Goldman Sachs: la DDR4 habría llegado a cotizar en spot con un premio de 172% frente a precios contractuales, mientras DDR5 rondó una prima de 76%, siempre según el artículo.

La nota atribuyó parte del fenómeno a una reasignación de producción: fabricantes priorizarían memorias con mayor rentabilidad o demanda, en un escenario marcado por el auge de la IA. Eso reduce disponibilidad y empuja precios al alza, incluso en tecnologías más antiguas, según el texto.

El reporte también mencionó un “efecto rebote”: parte de la demanda evitó DDR5 por precio y se volcó a DDR4. Con más compradores en el mismo segmento, el “refugio” deja de ser barato, de acuerdo con el artículo.

#CNNBits | Crisis global de la RAM: ¿Subirán los precios de computadores, celulares y otros electrónicos hasta 2027?https://t.co/v0VqlplUR8 — CNN Chile (@CNNChile) January 9, 2026

IA y data centers: la demanda que tensiona el mercado

Como trasfondo, el texto apuntó a la demanda desde infraestructura, como servidores y data centers. Citó un reporte de Tom’s Hardware que proyectó que los data centers podrían consumir el 70% de los chips de memoria producidos en 2026, lo que empujaría la escasez hacia otros segmentos.

También mencionó a Windows Central, que citó un reporte del Wall Street Journal y datos de TrendForce para explicar presión de IA sobre la oferta de DRAM y NAND, además de un eventual alivio que podría demorar, según el mismo artículo. El texto sumó ejemplos mostrados por TechRadar sobre kits DDR5 y DDR4 con alzas en pocos meses.

Según el reporte, el encarecimiento de DDR4 golpea una ruta típica de actualización barata, con impacto para gamers, estudiantes, creadores y oficinas. La nota planteó recomendaciones para reducir riesgo de compra impulsiva, con énfasis en compatibilidad y necesidad real.

El reporte concluyó que la RAM dejó de funcionar como “mejora fácil” y pasó a operar como cuello de botella en una parte del mercado de PCs. Sobre plazos concretos de normalización, el material no informó fechas específicas más allá de referencias generales a expansión de capacidad “más adelante”.