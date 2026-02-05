Valve retrasa la Steam Machine por crisis de memorias RAM

La "mini PC" tenía programada su lanzamiento para la primera mitad de este 2026, pero la escases de componentes han obligado a Valve a modificar su calendario.

Malas noticias para los gamers que esperaban el lanzamiento de la Steam Machine, la “mini PC” de sobremesa que quiere atraer a los usuarios de consolas.

Su salida estaba pensada para principios de este año, pero Valve, empresa matriz de Steam, anunció que el calendario de lanzamientos sufrió modificaciones por escases de componentes, lo que se ha visto en la reciente crisis de memorias RAM.

Anunciada oficialmente en noviembre del 2025, junto a un nuevo Steam Controller y el visor de realidad virtual Steam Frame, tenía planificada salir al mercado a inicios del 2026. Se esperaba que entre enero y febrero, Steam oficializara la fecha de lanzamiento y el precio de esta, pero no ocurrió.

“Los problemas de escasez de memoria y almacenamiento en todo el sector han incrementado con rapidez. La disponibilidad limitada y el aumento de los precios de estos componentes críticos significan que debemos revisar nuestro calendario y nuestros precios“, dijeron, dando a entender que la Steam Machine se retrasará y seguramente tenga un costo mayor al originalmente planeado por Valve.

De igual manera, desde la compañía no se aventuraron a dar una fecha para el lanzamiento de sus nuevos productos.

¿Qué esperar del rendimiento de la Steam Machine?

A pesar de no tener una fecha ni un precio especificado por Valve, adelantaron unos datos del rendimiento que podemos esperar para esta PC que funcionará como consola, entre ellos, detallaron que los juegos correrán a 4K y 60 FPS, en la mayoría de los casos.

“La mayoría de los juegos en Steam funcionan muy bien en 4K a 60 FPS con FSR en Steam Machine, pero algunos requieren un mayor escalado que otros, y sería preferible jugar a una velocidad de fotogramas más baja usando VRR para mantener una resolución interna de 1080p”, comunicaron.

Las especificaciones de esta, las dieron a conocer cuando Valve la anunció en noviembre pasado y algunas de estas son: