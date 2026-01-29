La crisis de memorias RAM retrasaría la nueva generación de consolas: PS6 y la nueva Xbox llegarían más tarde de lo esperado

La creciente escasez y subida de precio de las memorias RAM limitaría la producción de consolas de nueva generación, poniendo en suspenso los lanzamientos de Sony y Microsoft.

Este 2026 se cumplirán seis años del lanzamiento de la última generación de consolas de Sony y Microsoft, con la PlayStation 5 y la Xbox Series X/S, respectivamente.

Sony sacó la PlayStation 3 el 2006, la PlayStation 4 el 2013 y la PlayStation 5 el 2020, manteniendo un ciclo de siete años. Por su parte, Microsoft hizo lo propio con la Xbox 360 en el 2005, la Xbox One el 2013 y la Xbox Series X/S el 2020, manteniendo en su última generación el mismo periodo que Sony.

Si ambas empresas siguen los ciclos de lanzamiento de los últimos 20 años, el próximo 2027 deberían sacar al mercado la nueva generación de PlayStation y Xbox. Sin embargo, ninguna de las dos compañías ha revelado que alguna de estas futuras consolas se encuentre en desarrollo.

Además, la creciente escasez de memorias RAM en el mercado podría cambiar los planes de estas empresas, puesto que el auge de la inteligencia artificial ha causado que el valor de las memorias RAM se dispare y no se prevé que bajen de precio por la consolidación de la IA en la actualidad.

Entre la segunda mitad del 2025 y principios del 2026, los precios de memorias RAM han aumentado entre un 150% y un 300%, dependiendo su capacidad y si su versión es DDR4 o DDR5.

¿Qué pasará con la próxima generación de consolas?

Desde Insider Gaming, explicaron que la industria de los videojuegos está preocupada por la disponibilidad de RAM y lo que supondrá para la producción en masa de consolas a un precio competitivo.

Esto complicaría los planes de Sony y Microsoft, puesto que, ante la inminente alza de precios de memorias RAM, el precio de sus próximas consolas sería considerablemente mayor al de última generación.

“Los fabricantes de consolas han debatido si la próxima generación debería retrasarse con respecto a la fecha de lanzamiento prevista para 2027-2028, con la esperanza de que los fabricantes de RAM puedan ampliar su infraestructura y producción, lo que permitiría que los precios bajasen”, dijeron desde Insider Gaming.

La subida de precio de estas memorias no solo afectaría la próxima generación, sino que también podría significar que este año aumenten de precio las consolas actuales. Esto obligaría tanto a Sony como a Microsoft a extender la vida útil de sus consolas actuales.