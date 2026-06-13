Concejales terminan a los golpes tras sesión: Municipalidad de Cabrero condena “toda manifestación de violencia”

Un hecho ha generado controversia en la comuna de Cabrero, Región del Biobío, luego de que dos concejales terminaran a los golpes tras una sesión del Concejo Municipal.

Los protagonistas del incidente son los concejales Mauricio Rodríguez (Partido Social Cristiano) y Miguel San Martín (Partido Republicano).

“Según mi versión de los hechos, fui buscado e increpado en el lugar donde me encontraba, produciéndose posteriormente una agresión física hacia mi persona, ante lo cual reaccioné ejerciendo mi derecho a la legítima defensa”, señaló Rodríguez.

Asimismo, detalló que se realizó una denuncia ante Carabineros con el fin de que sean “los organismos competentes quienes determinen las responsabilidades que correspondan”.

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“Lamento profundamente que una situación de esta naturaleza ocurra entre autoridades elegidas para representar a la comunidad. Un concejal debe ser ejemplo de diálogo, respeto y convivencia democrática; jamás la violencia puede ser una forma de resolver diferencias”, expresó.

Por su parte, San Martín entregó una versión distinta de los hechos. En conversación con T13, señaló que “yo estoy realizando mi trabajo como fiscalizador y denuncié un tema que está viviendo nuestro colega, a lo cual él me increpó y me trató de mala manera”.

“Después yo me venía, me estaba despidiendo y me insultó gravemente, sacándome la madre. Me golpeó en la parte baja. Lo único que hice fue protegerme porque estaba muy violento”, relató.

Respecto al origen del conflicto, existen versiones cruzadas. Rodríguez sostuvo que la situación se remonta a la destitución de su hermano durante el periodo pasado. Sin embargo, San Martín argumentó que el militante del PSC “tiene a su pareja trabajando en un establecimiento y no corresponde porque no está en el SLEP (Servicio Local de Educación Pública). Pertenece a la municipalidad y no puede tener a su pareja trabajando”.

Según el citado medio, el Partido Republicano informó que el caso está siendo revisado por el Tribunal Supremo de la colectividad para que “se adopten las medidas pertinentes”.

Declaración de la Municipalidad de Cabrero