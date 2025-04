Youtuber ruso en Chile defiende Santiago tras críticas de influencers argentinos: “¿Tanto les gusta ser una copia…?”

El youtuber, que reside desde años en la capital chilena, sostuvo que este tipo de dichos “solo refleja un pensamiento aspiracional y atrasado, propio del tercer mundo”.

En redes sociales se viralizó la defensa de conocido youtuber ruso residente en Chile a la ciudad de Santiago, esto tras las comparaciones realizadas por influencers argentinos.

Se trata de Andrei Sokolov, periodista de profesión que llegó al país en 2016 tras decidir migrar de Rusia, quien manifestó su enfado por las críticas que ha recibido la capital chilena.

“Pensamiento aspiracional y retrasado”

El conocido youtuber ruso recurrió a sus redes sociales, específicamente a Instagram, para descargarse por los influencers trasandinos que comparan Santiago con Buenos Aires.

“Estoy enojadísimo con los ‘influencers’ argentinos que vienen a Santiago a tirar pura mier… comparando todo con Buenos Aires y burlándose de nuestra ciudad, nuestra arquitectura e incluso el color de piel, pensando que son superiores”, partió señalando.

En esta línea, afirmó que la “fijación” con estos aspectos “solo refleja un pensamiento aspiracional y atrasado, propio del tercer mundo, aunque irónicamente quieren demostrar lo contrario”, recalcando que la Santiago no tiene por qué parecerse a la capital trasandina.

“¿Tanto les gusta ser una copia de Europa en vez de crear algo propio? ¿Por qué Santiago tiene que lucir como Buenos Aires o tener el mismo aspecto europeo? ¿Acaso es una regla? Lo que me enamoró de esta ciudad hace más de nueve años fue justamente su esencia auténtica”, agregó.

Finalmente, apuntó a la realidad de Argentina. “Prefiero un centro de la capital no tan pulido, ni quizás tan bonito (aunque es debatible), que ‘un imperio de las fachadas’ con patios interiores llenos de mugre. ¿De qué sirven tus palacios si la mitad de los argentinos no cuenta con servicios básicos y millones de familias ni siquiera tienen un inodoro? ¿En París también es así? Perdón, no quiero ofender a nadie, pero de verdad me dan mucha rabia estos reels. Conocen ni el 1% de Santiago y lo primero que hacen es burlar”.