Canciller Pérez Mackenna comenzará gira por China, Vietnam y Japón con agenda para atraer inversiones y comercio

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, iniciará este martes 18 de agosto una gira por China, Vietnam y Japón.

Según informó Cancillería, el viaje buscará “continuar afianzando las relaciones y abrir oportunidades que atraigan inversiones y generen trabajo en Chile”, con una agenda que contempla reuniones de “alto nivel” político y económico con socios relevantes de Chile en el Asia Pacífico.

El canciller afirmó que se trata de una gira “muy importante para las relaciones exteriores de nuestro país” y que los tres países que visitará son “socios estratégicos que pueden jugar un rol fundamental en nuestro esfuerzo por retomar el dinamismo económico”.

“Vamos con una agenda que busca generar nuevas oportunidades para impulsar las inversiones, ampliar aún más nuestra canasta exportadora, abrirnos a nuevos mercados muy atractivos y encontrar nuevas áreas de cooperación para desarrollar, entre otras cosas, la formación de capital humano”, añadió.

Agenda del canciller en China, Japón y Vietnam

En su arribo a China, el principal socio comercial de Chile, Pérez Mackenna pasará por Beijing y Shanghái. El viaje ocurre, además, como antesala a la visita del presidente José Antonio Kast para participar de la Cumbre de Líderes de la APEC en noviembre de este año.

En dicho país se reunirá con el ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, “con quien revisará materias bilaterales y globales de mutuo interés. También se juntará con el viceprimer ministro del Consejo de Estado de la República Popular China, He Lifeng, quien es estrecho colaborador del presidente Xi Jinping y principal responsable de los acuerdos y avances comerciales más recientes de la nación asiática”.

Asimismo, mantendrá un encuentro con el ministro de Ciencia y Tecnología, Yin Hejun, “quien lidera a nivel nacional la materia en la que ambos países están buscando profundizar la colaboración, y con Zhou Haibing, viceministro de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China, entidad que define las políticas económicas de la administración y los caminos que toma el programa global de inversión y cooperación económica de La Franja y La Ruta”.

A ello se suman reuniones con empresarios, “a quienes presentará el programa Choose Chile, que busca atraer inversiones y abrir mercados”.

En su viaje por Vietnam, el canciller estará en Hanoi, donde será recibido por el ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Lê Hoài Trung, y el viceprimer ministro permanente del Gobierno de Vietnam, Pham Gia Tuc.

“Vietnam es una de las economías más dinámicas de la Asean (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático), y el objetivo es diversificar la relación hacia áreas con mucho potencial, como energías renovables, minería, agricultura, ciencia y tecnología, innovación y educación, entre otras. En 2025, el comercio bilateral con Vietnam superó los US$ 2.100 millones y creció 39% solo en un año. El país es uno de los principales destinos de los productos chilenos en Asean, lo que lo convierte en un socio estratégico en la región”, destacó la Cancillería.

Pérez Mackenna también viajará a Tokio (Japón), donde sostendrá reuniones con los ministros de Relaciones Exteriores, Toshimitsu Motegi, y de Economía y Comercio, Yamada Kenji; el gobernador del Banco Japonés para la Cooperación Internacional, Kazuhiko Amakawa, y representantes empresariales.

Desde el Ministerio señalaron que “la relación bilateral con el segundo socio comercial de Chile en Asia (con un intercambio de US$ 11.062 millones) tiene carácter de Asociación Estratégica desde 2018, lo que ha permitido fortalecer y proyectar activamente todos los ámbitos de trabajo conjunto, siendo uno de los pilares el intercambio de conocimientos en materia de desastres naturales y resiliencia”.

El próximo año Chile y Japón cumplirán 130 años de relaciones diplomáticas y, en ese sentido, se buscará convertir dicho hito en un punto de partida “para transformar esta relación basada en el intercambio de materias primas en una asociación de cadenas de valor estratégicas, que incluyan tecnología, minerales críticos y transición energética”.