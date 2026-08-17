Arrau hace llamado “a la calma” por reforma y afirma que la Constitución “se ha modificado al menos una vez al año” en materia de seguridad

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, defendió la reforma constitucional que presentará el Gobierno.

La iniciativa se enmarca en la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) y contiene cerca de 11 puntos relativos a la materia.

Si bien hasta el momento no se conoce el documento oficial, se han difundido algunos borradores que han tenido críticas tanto del oficialismo como de la oposición.

De todos modos, desde el Gobierno han respaldado la reforma.

“Parlamentarios de múltiples sectores han votado a favor de otras reformas constitucionales, como la infraestructura crítica, otras que se refieren al estado de excepción constitucional”, afirmó el titular de Seguridad respecto a los reparos que han expresado distintos personeros políticos.

Y agregó: “La Constitución, suena curioso lo que voy a decir, pero se ha modificado un par de veces al año, o al menos una vez al año, por materia de seguridad, y se está haciendo hoy día con este proyecto de ley que yo le digo”.

“Se han socializado con parlamentarios algunas semanas y días borradores que ya no son el texto que se va a ingresar. Por tanto, yo esperaría y llamaría a la calma“, cerró el ministro.