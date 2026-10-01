Solo ha pasado tres veces en los últimos 30 años: Expertos no descartan que Chile cierre 2026 con crecimiento negativo tras Imacec de agosto

La caída de 1,0% del Imacec de agosto volvió a estrechar el margen de crecimiento de la economía chilena para 2026. El resultado estuvo marcado por un retroceso de 17,4% de la minería, mientras el Imacec no minero avanzó 1,4%.

Con el dato conocido este jueves, seis de los ocho meses publicados este año han registrado variaciones anuales negativas, aunque marzo y junio permanecieron en terreno positivo.

Un cierre anual con el PIB en terreno negativo sería un episodio poco habitual para Chile. En las últimas tres décadas, ocurrió en 1999, cuando la economía cayó 0,3% por la crisis asiática, en 2009, por la crisis financiera global, con un retroceso de 1,1%, y en 2020, cuando la pandemia llevó a una contracción de 6,1%.

Por ahora, el escenario central del Banco Central continúa siendo positivo y proyecta para 2026 un crecimiento de entre 0,25% y 0,75%, rango que en septiembre fue rebajado desde el 1,0% a 1,75% previsto anteriormente.

Para Hermann González, coordinador macroeconómico de Clapes UC, el deterioro acumulado hace que una contracción anual ya no pueda descartarse, aunque tampoco constituye su escenario principal: “Uno no podría descartar un cierre del año con cifras negativas, lo cual sería por supuesto muy malo, pero no es hoy día nuestro escenario base”, sostuvo.

González señaló que, tras el dato de agosto, espera nuevas correcciones a la baja en las estimaciones para 2026 y considera más probable un resultado cercano al piso del rango del Banco Central.

Ese escenario supone una recuperación de la actividad durante el cuarto trimestre, apoyada en mejores bases de comparación y en que parte de los problemas que han golpeado a la minería, como mantenciones y fenómenos climáticos, comiencen a quedar atrás.

Economistas advierten que la debilidad no se explica solo por el cobre

El economista advirtió, sin embargo, que la debilidad no se explica exclusivamente por el cobre. A su juicio, durante el año se han combinado problemas de oferta con un menor dinamismo de la demanda privada y pública, un mercado laboral debilitado y una inversión que todavía no muestra un impulso significativo: “La debilidad no hay ninguna duda que es mayor de la que se preveía”.

Felipe Cáceres, analista de mercados de Capitaria, también apuntó a la minería como el principal factor detrás del resultado de agosto.

Cáceres destacó que el desempeño del resto de la economía fue diferente. El comercio creció 2,2% y los servicios avanzaron 0,8%, mientras el Imacec no minero aumentó 1,4%. Para el analista, esas cifras muestran que existe actividad fuera de la minería, pero con una magnitud insuficiente para contrarrestar el fuerte retroceso del sector minero.

Sobre el cierre del año, sostuvo que “el escenario base sigue siendo un crecimiento cercano a cero”, aunque advirtió que el margen de error se ha reducido de manera significativa.

“Para que Chile cierre 2026 en terreno positivo, los meses restantes necesitarían revertir el acumulado actual, algo que depende casi exclusivamente de que la minería se recupere y de que no haya nuevos shocks externos. El propio Ministerio de Hacienda atribuye los resultados a factores puntuales y transitorios, lo que es parcialmente correcto. Lo que no era tan esperable fue la intensidad y la concentración de todos esos problemas en el mismo mes”, puntualizó.

Riesgo de crecimiento cercano a cero aumenta

Una mirada similar planteó Felipe Oyarzún, analista de mercados de XTB, quien destacó que los tres episodios de crecimiento anual negativo de las últimas décadas estuvieron asociados a shocks de una magnitud considerable.

En 1999 coincidió con los efectos de la crisis asiática, en 2009 con la crisis financiera internacional y en 2020 con las restricciones y disrupciones provocadas por la pandemia. Las cifras oficiales del Banco Central confirman que esos fueron los únicos tres años con contracción del PIB desde 1997.

Oyarzún sostuvo que la situación de 2026 se ha deteriorado frente a lo previsto algunos meses atrás, pero no considera una caída anual como su escenario central: “El riesgo de terminar cerca de cero aumentó, pero para que Chile cierre el año derechamente en negativo tendría que profundizarse el deterioro que hemos visto durante los últimos meses”.

Por su parte, Rodrigo Montero, decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, estima que el crecimiento podría ubicarse entre 0% y 0,5% en 2026.

A su juicio, la economía podría comenzar a mostrar un punto de inflexión durante el último trimestre, aunque advirtió que la debilidad observada durante el año contiene elementos que van más allá de factores transitorios.

“Los elementos cíclicos pasarán, pero la debilidad estructural va a perdurar más allá de estos factores que están puntualmente jalando hacia abajo a la economía”, sostuvo Montero.

El economista agregó que el crecimiento de 1,4% de la actividad no minera también sigue siendo bajo y advirtió sobre los efectos indirectos que un menor desempeño de la minería puede tener sobre otros sectores y el empleo.

Proyecciones se acercan a un crecimiento de 0,5%

Asimismo, para Carolina Grunwald, subgerente de Estudios y Soporte Comercial de Prudential AGF, la persistencia del bajo dinamismo también refleja problemas que exceden los episodios climáticos que marcaron los primeros meses del año.

La economista apuntó al desempeño de la inversión, el mercado laboral y la debilidad del gasto como elementos que están condicionando la capacidad de recuperación.

Grunwald indicó que sus estimaciones ya se ubican en torno a un crecimiento de 0,5% para 2026 y sostuvo que, desde una perspectiva económica, una variación ligeramente positiva o negativa reflejaría igualmente un escenario de estancamiento: “Crecer 0,5% o tener un resultado negativo de 0,5%, para mí es más o menos lo mismo, es no crecer”, afirmó.

Así, ninguno de los economistas consultados tiene actualmente una contracción como escenario central, pero el resultado de agosto dejó abierta una posibilidad que hace algunos meses aparecía más distante.

La evolución de la minería, la capacidad de recuperación de los sectores no mineros y el comportamiento de la demanda durante el último trimestre serán determinantes para establecer si Chile consigue mantenerse en terreno positivo o termina sumando 2026 a los tres años de crecimiento negativo registrados durante las últimas tres décadas.