Presidente Kast inauguró nueva Tenencia Fronteriza en Antofagasta: Ayudará a reforzar patrullajes y fiscalización fronteriza

En medio de su visita a la Región de Antofagasta, el presidente José Antonio Kast inauguró la Tenencia Fronteriza en la ciudad del mismo nombre.

La nueva infraestructura contó con financiamiento del Gobierno Regional de Antofagasta y tuvo a Carabineros de Chile como institución mandante. Así, contempló una inversión de $5.428 millones y considera una superficie construida de 934,93 metros cuadrados.

El proyecto contribuirá al reforzamiento de las labores de orden y seguridad, los patrullajes de soberanía, la fiscalización fronteriza y la prevención de delitos vinculados al tráfico de drogas, contrabando, ingreso irregular de personas y otros ilícitos que ocurren en la zona norte.

Desde Presidencia detallaron que la Tenencia “contempla áreas policiales, dependencias de habitabilidad y servicios, además de un almacén de combustible y canil”.

Además, “su diseño y construcción fueron desarrollados considerando las particulares condiciones geográficas y climáticas de Ollagüe, y la necesidad de mantener una operación permanente en una zona fronteriza de altura”.

Más tarde, el mandatario participó en una exposición militar de las Jefaturas de Áreas Fronterizas (JAF) del Ejército de Chile, “donde conoció las capacidades, equipamiento y operaciones que se desarrollan para reforzar la vigilancia y el control de la frontera norte”.

Las JAF están desplegadas desde 2023 en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. Según explicó Presidencia, han llevado adelante trabajos de vigilancia, patrullajes, controles de identidad y monitoreo de sectores fronterizos, en coordinación con Carabineros y la PDI.

Su despliegue comprende un área fronteriza de cerca de 185 mil kilómetros cuadrados en las tres regiones. Hasta febrero de este año se habían acumulado más de 600 mil controles de identidad realizados.