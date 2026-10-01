Carabineros desvinculó a cuatro funcionarios de Rancagua por posibles delitos vinculados al robo de vehículos

Cuatro funcionarios de Carabineros de Rancagua fueron detenidos por su eventual participación en delitos relacionados con la falsificación de instrumento público, ligados al robo de vehículos.

Todos fueron desvinculados de la institución.

El caso se enmarca en una investigación de carácter reservada, desarrollada por la Fiscalía Supraterritorial y la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente, en la cual se ha logrado arrestar a un total de 12 personas.

Desde el Ministerio Público detallaron que la acción es resultado de diligencias efectuadas en distintas regiones del país, que están a cargo del Departamento de Asuntos Internos de Carabineros (Daicar).

Las aprehensiones se concretaron en las regiones Metropolitana, de O’Higgins y del Biobío y también se realizaron allanamientos en el Maule y Los Lagos. Adicionalmente, se incautaron ocho autos que serán peritados.

La Fiscalía señaló que la indagatoria continúa en curso y que se solicitará la ampliación de las detenciones para continuar desarrollando diligencias investigativas pendientes.

¿Qué dijo Carabineros?

A través de un comunicado, la institución señaló: “La Zona de Carabineros Libertador Bernardo O’Higgins informa a la opinión pública que, en el marco de los permanentes controles desarrollados por la institución, personal especializado de Asuntos Internos logró vincular a cuatro funcionarios de la institución con hechos presuntamente constitutivos de delitos relacionados con falsificación de instrumentos públicos, que afectarían a vehículos con encargo por robo”.

Una vez conocidos los antecedentes, Carabineros “adoptó de manera inmediata las medidas administrativas correspondientes, procediendo a la desvinculación de los involucrados conforme a los principios de probidad, transparencia y responsabilidad que orientan el actuar institucional”.

También se dispuso una investigación administrativa con el fin de determinar eventuales responsabilidades individuales.

De manera paralela, “los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, organismo encargado de dirigir la investigación penal respectiva. Carabineros de Chile reafirma su compromiso con la legalidad, la transparencia y el correcto actuar de sus integrantes, manteniendo una política permanente de control interno orientada a resguardar la confianza de la ciudadanía y el cumplimiento irrestricto de las normas institucionales”.