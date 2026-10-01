“Pésima noticia para Chile”: Parisi exige mesa de trabajo con la gran minería tras nueva caída del Imacec

El secretario general del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, calificó como una “pésima noticia para Chile” la caída de 1% que registró el Imacec de agosto y volvió a pedir al Gobierno medidas para enfrentar el retroceso de la minería.

“El Imacec cayó un 1%, con una caída estrepitosa en la minería de más del 17%”, señaló el economista, luego de que el Banco Central informara que el sector minero retrocedió 17,4% en doce meses.

Ante este escenario, Parisi reiteró su llamado al Presidente José Antonio Kast para convocar a una mesa de trabajo con las principales compañías mineras del país.

“Se debe coordinar y hacer esfuerzos para que aprovechemos esta tremenda suerte que estamos teniendo con un precio histórico del cobre”, sostuvo, junto con plantear que se deben agilizar los procesos de inversión para aumentar la productividad minera.

El dirigente del PDG también destacó que el comercio logró amortiguar parcialmente la caída de la actividad, luego de crecer 2,2% en agosto.

Sin embargo, atribuyó parte de las dificultades económicas al precio de los combustibles. “El bencinazo sigue impactando. El efecto del combustible es significativo y eso tiene detrimentos en la productividad”, afirmó.