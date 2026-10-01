Malas noticias para la economía chilena: Banco Central informa que Imacec de agosto cayó 1,0%

El Banco Central informó que el Imacec de agosto de 2026 cayó 1,0% en comparación con el mismo mes del año pasado.

Esta caída estuvo influenciada por el desempeño de la minería en la serie original y en términos desestacionalizados.

“Compensaron parcialmente estos resultados, la mayor producción que se registró en las actividades de servicios y el resto de bienes“, indicó el organismo.

En tanto, el Imacec no minero presentó un crecimiento anual de 1,4%, mientras que en términos desestacionalizados creció 0,7% respecto del mes anterior y 0,2% en un año.

En el desglose por actividad, la producción de bienes disminuyó 4,9% en términos anuales.

El Banco Central explicó que dicho resultado fue determinado por la minería, que “disminuyó 17,4%, en particular por la extracción de cobre. En esta caída incidieron menores leyes del mineral, mantenciones y condiciones climáticas adversas”.

Por otro lado, el resto de bienes reportó un crecimiento de 4,9%, incidido por “un aumento en el valor agregado de la generación eléctrica, debido a una mayor disponibilidad de agua”.

🔵El Banco Central de Chile publicó el Imacec de agosto 2026 en su sitio web. Los invitamos a revisar la nota de prensa en el siguiente link: https://t.co/sSLBlTL3yj#Imacec pic.twitter.com/lxOjXsVbnM — Banco Central de Chile (@bcentralchile) October 1, 2026

Por su parte, la industria registró una variación de 0,3%, “como resultado de una compensación entre el aumento en la elaboración de productos químicos y pesqueros, y una caída en la producción de celulosa y productos de papel”.

Y “en términos desestacionalizados, la producción de bienes presentó una disminución de 2,9% respecto del mes precedente, explicada por la minería”.

En cuanto a la actividad comercial, esta marcó un alza de 2,2% en términos anuales. Crecimiento que se explica por el comercio automotor y minorista.

En el ámbito automotor, “destacaron las mayores ventas de vehículos”, mientras que en el comercio minorista, “las ventas realizadas en almacenes de comestibles, en establecimientos especializados de vestuario y a través de plataformas de venta online”.

En tanto, el comercio mayorista no marcó variación, ya que “el aumento de las ventas de alimentos fue compensado por menores ventas de combustibles y materiales de construcción”.

Por último, los servicios marcaron un incremento de 0,8% en términos anuales, “resultado que se explicó por el desempeño de los servicios personales, en particular por los de salud. En contraste, la actividad de restaurantes y hoteles registró una disminución”.