Excarabinero queda grave tras enfrentarse a tiros con asaltantes de su minimarket en Maipú

Un carabinero en retiro de 69 años resultó gravemente herido tras enfrentarse a tiros con delincuentes que asaltaron su minimarket durante la noche del miércoles en Maipú.

El hecho ocurrió cerca de las 23:00 horas, cuando un sujeto armado ingresó al negocio ubicado en el sector de Roberto Durán y sustrajo dinero y otras especies.

Ante el asalto, el propietario del local buscó un arma de fuego que mantenía debidamente inscrita y enfrentó a los responsables cuando estos escapaban. En ese momento se produjo un intercambio de disparos.

El exuniformado recibió dos impactos balísticos, uno a la altura de un ojo y otro en el abdomen, por lo que fue trasladado hasta el Hospital El Carmen.

La víctima permanece en estado grave, aunque fuera de riesgo vital. Los responsables, en tanto, lograron escapar a bordo de un vehículo.

La investigación quedó a cargo de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) Oriente de la PDI, que trabaja para establecer la dinámica del hecho e identificar a los involucrados.