Paro nacional de la Confech: Revisa los cortes y desvíos de tránsito en el centro de Santiago

Este jueves 1 de octubre se llevará a cabo un paro nacional convocado por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) en rechazo a las reducciones de recursos en educación que están contempladas en la Ley de Presupuestos 2027.

A la convocatoria se sumaron la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), el Colegio de Profesoras y Profesores, además de distintas organizaciones sociales, bajo la consigna “Ni un peso menos para la educación”.

Desde la Confederación apuntaron a que el gobierno del presidente José Antonio Kast “trae consigo la profundización de la educación de mercado y, con ello, todo parece indicar que el desfinanciamiento de la educación pública es una amenaza para nuestro futuro”.

Marcha Confech: Desvíos de tránsito

Debido a la marcha, Carabineros informó sobre cortes y desvíos de tránsito en el centro de Santiago y Providencia para este jueves a partir de las 10:00 horas.

De ese modo, se desviará el tránsito en avenida Padre Hurtado en el sector poniente y avenida Salvador hacia el oriente.

También habrá interrupciones en Santo Domingo hacia el norte y en avenida Manuel Matta.

Asimismo, los buses de la locomoción colectiva serán desviados hacia el norte por Bellavista y hacia el sur por avenida Manuel Matta.

La institución indicó que habrá desvíos por Toro Mazote en el sector poniente y en Eliodoro Yáñez en el sector oriente.

Revisa el detalle a continuación.