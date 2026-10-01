“Hoy nadie consume parafina”: Quiroz defiende ajuste de combustibles tras fuerte alza del kerosene

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, abordó el fuerte aumento que registra la parafina desde este jueves 1 de octubre y aseguró que su consumo durante esta época del año es reducido.

“Hoy día nadie consume parafina, porque con estas temperaturas la verdad es que el consumo es mínimo”, afirmó el secretario de Estado.

De acuerdo con el informe semanal de ENAP, el kerosene registra un alza estimada de $281,8 por litro. Las gasolinas de 93 y 97 octanos, en tanto, suben $39,4 por litro, mientras que el diésel aumenta $95.

Quiroz defiende manejo de los precios de los combustibles

El ministro también defendió la estrategia aplicada por el Gobierno frente a las variaciones internacionales y señaló que, en el caso de las bencinas, los ajustes se han realizado de manera más gradual.

“Nos hemos ido a un ritmo más pausado, como ustedes han visto, pero teniendo siempre que reflejar la tendencia”, sostuvo, al advertir que los precios locales todavía se encuentran rezagados respecto del escenario internacional.

Quiroz también defendió los cambios aplicados al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) y sostuvo que mantener su funcionamiento anterior habría implicado un importante costo para las arcas fiscales.