Diputado Daniel Valenzuela denuncia que desconocidos atacaron su vehículo y dice que “esto no es un simple robo”

El diputado Daniel Valenzuela (IND-RN) denunció que desconocidos atacaron su vehículo en las afueras del estudio del programa Sin Filtros en Providencia.

En sus redes sociales, el parlamentario dijo: “Vengo saliendo del programa Sin Filtros y la verdad es que en un descuido me reventaron los vidrios, los neumáticos. Esto no es un simple robo, no sacaron información del auto e igual esto es desagradable”.

“Yo he hecho varias denuncias, he denunciado varias cosas que están mal en este país, y si los que me quieren amedrentar, los que me quieren hacer callar y los que quieren que no siga investigando están equivocados, se metieron con la persona equivocada”, agregó.

Y cerró: “No voy a parar y todo lo que estoy fiscalizando lo voy a fiscalizar con más ganas. No les tengo ni una gota de miedo, ni siquiera una”.

La información fue confirmada por Carabineros. La teniente Francisca Burgos, oficial de ronda Prefectura Santiago Oriente, indicó que durante la noche del miércoles a la jefa de gabinete del diputado “le sustrajeron diversas especies de valor, incluyendo documentos personales y documentos parlamentarios”.

Respecto a la dinámica del robo, señaló que personal del OS9 de Carabineros y Labocar está realizando diligencias para poder determinar cómo ocurrieron los hechos y “lograr la detección de los sujetos y la recuperación de especies”.

La teniente también comentó que el auto del diputado Valenzuela “mantenía daños en su vidrio del costado derecho delantero y en la rueda delantera derecha”.