Caída del Imacec: Biministro Mas afirma que esto “nos motiva a redoblar los esfuerzos y medidas de reactivación directa”

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, abordó los resultados del Imacec de agosto, que cayó 1,0% de acuerdo a lo informado por el Banco Central.

Según detalló el organismo, el resultado se explica mayoritariamente por el desempeño de la minería y “compensaron parcialmente estos resultados la mayor producción que se registró en las actividades de servicios y el resto de bienes”.

Bajo ese contexto, Mas señaló que “el indicador de la actividad económica de agosto retrocedió en buena parte por factores puntuales, transitorios en la producción minera, mientras otros sectores comienzan a repuntar”.

Esta situación, continuó diciendo, “nos motiva a redoblar los esfuerzos y medidas de reactivación directa, como el Plan Chile Despega en apoyo al empleo y el presupuesto de la nación de carácter reactivador para 2027, demostrando el compromiso del gobierno con las familias chilenas”.

En esa línea, el secretario de Estado afirmó: “Confiamos plenamente en que las cifras de empleo y crecimiento comenzarán a repuntar en los próximos meses, de la mano de una mayor inversión”.

“Chile necesita volver a poner la inversión en movimiento, pasar de permisos a proyectos, de proyectos a obras y de obras a empleo. Estamos destrabando inversiones, acelerando autorizaciones, trabajando directamente con las regiones para que los proyectos salgan adelante”, cerró.