Juan Luis Castro da por caída reforma de seguridad del gobierno de José Antonio Kast: “Va rumbo al certificado de defunción”

El senador del Partido Socialista Juan Luis Castro dio prácticamente por agotada la reforma constitucional de seguridad impulsada por el Gobierno y aseguró que no existe un acuerdo con la oposición para darle viabilidad a una nueva fórmula.

En entrevista con CNN Chile Radio, Castro sostuvo que las conversaciones conocidas durante los últimos días no representan un entendimiento general entre el Ejecutivo y los partidos opositores.

“No hay piso político para una nueva reforma de seguridad. No nos interesa combatir el delito cambiando la Constitución”, afirmó.

Al ser consultado directamente por el estado actual de la iniciativa, el parlamentario fue todavía más categórico.

“La reforma de seguridad está en un compás de espera, después de ocho semanas casi (…) rumbo al certificado de defunción, en ese estado agónico se encuentra”, sostuvo.

#CNNChileRadio | Estamos conversando con el senador socialista Juan Luis Castro. Hablaremos sobre el escenario económico del país y otros temas de interés político nacional “Está empezando a haber ruido de tambores, la gente tuvo esperanza (…), ahora hay desafección” pic.twitter.com/qo2vZqHTTI — CNN Chile (@CNNChile) October 1, 2026

Castro apunta a gestiones de Pedro Araya

El senador también abordó las conversaciones que se han desarrollado para buscar una alternativa al proyecto original y cuestionó la interpretación de que existía un acuerdo entre el Gobierno y la oposición.

En ese contexto, aseguró que el senador Pedro Araya participó de esas gestiones sin representar al conjunto de su sector.

“Araya fue a hablar por sus pistolas, solo, por sí y ante sí, sin consulta con su comité que yo dirijo y sin tampoco preguntarle al resto de la oposición”, afirmó.

Castro agregó que presentar esas conversaciones como un entendimiento político más amplio “es falso” y “una leyenda”.

A su juicio, el Ejecutivo se equivocó al concentrar buena parte de su estrategia de seguridad en modificaciones constitucionales.

“El Gobierno cometió el error de decir que el buque insignia de todo el combate al delito era esa reforma que creaba un quinto estado de excepción (…) se equivocó, porque tenía errores, estaba mal diseñado, no contó con apoyo del oficialismo, menos con nosotros”, señaló.