Mesa del Senado descarta haber realizado gestiones para tramitar visa de Daniel Núñez para asistir a cumbre parlamentaria en Estados Unidos

La Mesa del Senado descartó haber realizado gestiones para tramitar la visa del senador Daniel Núñez (PC) para participar en una cumbre parlamentaria en Estados Unidos.

¿Qué pasó con la visa del senador Daniel Núñez?

El senador iba a ser parte de un encuentro de la Unión Interparlamentaria (UIP) en reemplazo del senador Francisco Huenchumilla (DC), quien no asistió por motivos personales.

Sin embargo, señaló que la Embajada de Estados Unidos en Chile le habría negado su solicitud, por lo que no pudo asistir a la actividad. Finalmente, el cupo

Respecto a las razones, Núñez dijo a La Tercera: “Nosotros vamos a plantear el tema como comité al inicio de la sesión del Senado porque no se quiso aplicar la agilización de la visa para un acto oficial”.

“Creo que las explicaciones las tiene que dar la embajada. Pero desde hace un mes ha habido declaraciones rudas del secretario de Estado, Marco Rubio, respecto al ingreso de personas asociadas a la izquierda. Por lo tanto, pediremos un pronunciamiento institucional del Senado, porque acá yo veo razones políticas”, aseveró.

Más tarde, el embajador de EE. UU. en Chile, Brandon Judd, abordó la situación y acusó que se trata de una “mentira descarada”.

“Estados Unidos nunca tuvo la oportunidad de otorgar o negar una visa porque nunca recibió una solicitud. Estoy seguro de que el señor Núñez lo sabe”, dijo en X.

Visa del senador Daniel Núñez: ¿Qué dijeron desde el Senado?

El presidente (s) del Senado, Iván Moreira, emitió un comunicado luego de requerimientos presentados en Sala por los Comités Mixto Demócrata Cristiano, Independiente II, PFRVS e Independientes, Comunista y Frente Amplio.

“Ningún funcionario de la Dirección de Asuntos Internacionales del Senado ha realizado gestiones destinadas a tramitar una visa para el senador Daniel Núñez Arancibia”, señaló.

“La Dirección de Asuntos Internacionales del Senado no ha presentado, remitido ni gestionado documentación alguna ante la Embajada de los Estados Unidos de América vinculada a dicha materia. En consecuencia, el Senado de la República no ha intervenido ni participa en ningún procedimiento relacionado con una solicitud de visa del senador mencionado”, se lee en el documento.