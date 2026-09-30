Senador Daniel Núñez (PC) acusa que Estados Unidos le negó la visa para participar en cumbre parlamentaria: ¿Cuáles serían las razones?

El senador del Partido Comunista (PC), Daniel Núñez, acusó a la Embajada de Estados Unidos en Chile de negarle la solicitud de visa para asistir a una actividad parlamentaria en Nueva York.

El parlamentario iba a ser parte de un encuentro de la Unión Interparlamentaria (UIP) en reemplazo del senador Francisco Huenchumilla (DC), quien no asistió por motivos personales.

La instancia ocurrió en paralelo a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La decisión de negar la visa a Núñez habría ocurrido por un tema de plazos, según explicó. Finalmente, la vacante quedó en manos de la senadora Loreto Carvajal (PPD).

“Hice las gestiones, lo que conllevó sacar mi pasaporte diplomático, que no lo había sacado, y hacer la solicitud de visa a Estados Unidos. El encargado de Relaciones Internacionales me dijo que por los plazos no había posibilidad de sacar esa visa y eso significó que yo no pude viajar”, dijo a Radio Biobío.

Y acotó que, debido a la realización de la Asamblea de la ONU, esperaba que se facilitaran los trámites de ingreso para las delegaciones que serían parte de actividades paralelas.

Luego, en declaraciones entregadas a La Tercera, el senador Núñez dijo: “Nosotros vamos a plantear el tema como comité al inicio de la sesión del Senado porque no se quiso aplicar la agilización de la visa para un acto oficial”.

“Creo que las explicaciones las tiene que dar la embajada. Pero desde hace un mes ha habido declaraciones rudas del secretario de Estado, Marco Rubio, respecto al ingreso de personas asociadas a la izquierda. Por lo tanto, pediremos un pronunciamiento institucional del Senado, porque acá yo veo razones políticas”, aseveró.