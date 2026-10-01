Arrastrada por drástica caída en la producción de cobre: ¿Por qué la economía cayó 1% en agosto?

El Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) cayó 1,0% en agosto respecto al mismo mes de 2025, de acuerdo con la información publicada por el Banco Central.

La serie desestacionalizada, que compara el resultado con el mes inmediatamente anterior, retrocedió 0,7%, mientras que en doce meses, bajo esa misma medición, la caída llegó a 2,1%. El mes registró un día hábil más que en agosto de 2025.

Minería arrastra el resultado del Imacec

El principal factor de ese resultado fue el desempeño de la minería, tanto en la serie original como en la desestacionalizada.

De hecho, al excluir ese sector, el panorama cambia por completo: el Imacec no minero creció 1,4% en doce meses y 0,7% respecto de julio en la medición desestacionalizada, lo que confirma que el resto de la economía siguió en terreno positivo mientras la minería arrastraba el resultado agregado hacia abajo.

La producción de bienes en su conjunto cayó 4,9% en el año, resultado determinado por la minería, que se desplomó 17,4%, en particular por la extracción de cobre.

El Banco Central atribuyó esa caída a menores leyes del mineral, mantenciones y condiciones climáticas adversas. En la comparación con julio, la producción de bienes bajó 2,9%, también explicada por la minería.

Producción de cobre cae a mínimo desde 2011

Esa cifra del Imacec se conoció el mismo día en que el INE publicó el detalle de la producción minera de agosto, que ayuda a dimensionar la magnitud de la caída que describe el Banco Central.

El país produjo 369.500 toneladas de cobre, una baja de 13% respecto de igual mes de 2025 y de 8% frente a julio, el nivel mensual más bajo desde febrero de 2011, según datos de Cochilco.

Dentro de ese mismo reporte, el Índice de Producción Industrial cayó 5,7% en agosto, mientras la minería metálica, el componente que agrupa al cobre, retrocedió 16,9% en doce meses y restó por sí sola 14,629 puntos porcentuales al Índice de Producción Minera, que en conjunto disminuyó 11,7%.

El INE atribuyó ese deterioro a los efectos del temporal registrado en julio, cuyas consecuencias se extendieron hasta agosto, y a menores leyes de mineral en faenas relevantes.

Ese desempeño no fue parejo dentro de la propia minería. La minería no metálica aumentó 22,3% en doce meses, impulsada por una mayor producción de carbonato de litio, y los recursos energéticos crecieron 8,0% por una mayor producción de petróleo crudo y gas natural, aunque ninguno de los dos logró compensar el peso del cobre dentro del índice.

El deterioro, además, venía de arrastre: entre enero y julio, último período con detalle completo por empresa, la producción acumulada de cobre ya caía 9,4%, con El Teniente liderando el retroceso, de 26,5%, y Escondida, la mayor mina del mundo, acumulando una baja de 9,3%.

Comercio y servicios se mantienen en terreno positivo

Dentro de ese mismo grupo, hubo resultados mixtos. El resto de bienes, categoría que agrupa actividades como agropecuario-silvícola, pesca, generación eléctrica y gestión de desechos, y construcción, creció 4,9% en doce meses, impulsado por un aumento en el valor agregado de la generación eléctrica, debido a una mayor disponibilidad de agua.

La industria manufacturera, por su parte, avanzó apenas 0,3%, como resultado de una compensación entre el aumento en la elaboración de productos químicos y pesqueros, y una caída en la producción de celulosa y productos de papel.

El comercio anotó un crecimiento de 2,2% en doce meses, explicado por el comercio automotor y el minorista. En el primero destacaron las mayores ventas de vehículos, y en el segundo, las ventas en almacenes de comestibles, en establecimientos especializados de vestuario y a través de plataformas de venta online.

El comercio mayorista, en cambio, no registró variación, debido a que el aumento de las ventas de alimentos fue compensado por menores ventas de combustibles y de materiales de construcción.

En la medición mensual desestacionalizada, el comercio subió 0,4%, incidido por el comercio automotor y, en menor medida, por el minorista, mientras el comercio mayorista presentó una caída.

Los servicios, por su parte, crecieron 0,8% en doce meses, resultado explicado por el desempeño de los servicios personales, en particular los de salud. En sentido contrario, la actividad de restaurantes y hoteles registró una disminución.

En la comparación mensual desestacionalizada, los servicios subieron 0,6%, también determinados por los servicios personales.

Minería resta 2,3 puntos al Imacec

En términos de contribución al resultado agregado, el Banco Central detalló que la minería restó 2,3 puntos porcentuales al Imacec anual, el factor negativo más relevante del mes, mientras el resto de bienes aportó 0,6 puntos, los servicios 0,4 y el comercio 0,2, sin lograr compensar en su totalidad el arrastre minero.

En la medición mensual desestacionalizada, la minería restó 1,3 puntos, frente a aportes de 0,3 de los servicios y 0,2 del resto de bienes.

Con esta cifra, el Imacec confirma lo que ya anticipaban los datos de producción minera e industrial publicados por el INE para el mismo mes, la caída de la extracción de cobre, afectada por menores leyes del mineral, mantenciones y clima adverso, se consolidó en agosto como el principal factor detrás del retroceso de la actividad económica del país.