Tragedia en Antofagasta: Reportan accidente fatal en mina Radomiro Tomic de Codelco

El Servicio Nacional de Geología y Minería informó este jueves un accidente fatal ocurrido en la mina Radomiro Tomic de Codelco, ubicada en la Región de Antofagasta.

El organismo señaló que un equipo de su dirección regional se dirige al lugar para iniciar la investigación correspondiente y determinar las circunstancias en que ocurrió el accidente.

Desde Sednapred, en tanto, se informó que se trata de una persona y que “las circunstancias y causas que habrían originado el accidente se encuentran en proceso de investigación por parte del organismo jurisdiccional competente”.

Codelco, en tanto, comunicó que “con profundo pesar, informamos el sensible fallecimiento de nuestro compañero de labores Waldo Castillo Barraza (Q.E.P.D.), de 49 años, mantenedor mecánico de la empresa Berliam, que presta servicios a la División Radomiro Tomic”.

“De acuerdo con los antecedentes preliminares, el accidente ocurrió aproximadamente a las 08:50 horas, mientras el trabajador se encontraba desarrollando labores de mantenimiento en el sector de chancado y manejo de materiales”, se agregó desde la estatal.

Además, notificaron que “la división suspendió en forma inmediata las actividades del área, tomó contacto con la familia del trabajador, dio aviso a las autoridades competentes y dispuso el inicio de una investigación que permita determinar las causas de este accidente”.