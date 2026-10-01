Reportan desórdenes en marcha Confech por eventuales recortes a educación en el Presupuesto 2027

Este jueves se reportaron desórdenes en la marcha convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) en rechazo a las reducciones de recursos en educación que están contempladas en la Ley de Presupuestos 2027, bajo la consigna “Ni un peso menos para la educación”.

Desde la Confederación apuntaron a que el gobierno del presidente José Antonio Kast “trae consigo la profundización de la educación de mercado y, con ello, todo parece indicar que el desfinanciamiento de la educación pública es una amenaza para nuestro futuro”.

La movilización tenía en su recorrido pasar por la Alameda, entre Baquedano y Plaza los Héroes, y contemplaba algunos desvíos y cortes de tránsito en partes de Santiago y Providencia.

Durante la jornada, Carabineros informó sobre algunos incidentes entre manifestantes y funcionarios policiales en cercanías del GAM y Santa Lucía. Los efectivos hicieron uso del carro lanza aguas y lanza gases.

Se espera que durante el día se entreguen detalles sobre las personas detenidas. De manera preliminar, hasta ahora hay 12 arrestados.